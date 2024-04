Nintendo Switch OLED: la versione griffata Mario te la regala eBay ad un PREZZO PAZZESCO

Se ami i videogiochi e sei un appassionato delle avventure di Super Mario, non puoi farti sfuggire l’opportunità di mettere le mani su questo gioiellino: Nintendo Switch OLED in versione griffata Super Mario può essere tua oggi ad un prezzo pazzesco grazie all’offerta eBay. Questa speciale versione della console ibrida Nintendo, oltre ad essere caratterizzata da un’inedita colorazione rossa, propone alcuni elementi estetici ispirati all’universo di Super Mario tra cui una particolare serigrafia a tema e alcuni gettoni d’oro nascosti dietro il vano per le connessioni. Il tutto ad un prezzo bomba, solo 288€.

Approfitta dunque dello sconto del 18% e metti le mani su questa speciale versione di Nintendo Switch OLED per giocare ai tuoi videogiochi preferiti, con tutti i vantaggi di uno schermo migliore con dimensioni più ampie e colori più vividi.

Nintendo Switch OLED: un’edizione speciale per celebrare Super Mario

Nintendo Switch OLED Mario Edition è la versione speciale dell’ultimissimo modello di Nintendo Switch, ma a tema Super Mario. La caratteristica principale di questo modello è la presenza di uno schermo OLED da 7 pollici che restituisce immagini dai colori vividi e brillanti.

Esattamente come la versione base, questa edizione speciale ti permette di giocare comodamente sia in modalità portatile che sulla TV, offrendo un’esperienza di gioco che si adatta alle tue esigenze. Inoltre, questo modello presenta altri due vantaggi rispetto al modello standard tra cui una maggiore capienza della memoria interna integrata che arriva a 64 GB e una porta LAN nella base dock per la connessione ad internet.

Con una colorazione unica, uno schermo OLED e tutta la versatilità della console ibrida, questa speciale Nintendo Switch OLED Mario Edition ti offre un’esperienza di gioco sensazionale, acquistala ora a soli 288€. Ma affrettati, le scorte sono limitatissime!

