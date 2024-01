Non accontentarti del solito smartwatch: lo straordinario Ticwatch Pro 5 OGGI lo paghi MENO!

Ticwatch pro 5 è uno smartwatch Android per uomo, con processore snapdragon w5+ gen 1 wear os, monitoraggio fitness, nfc, gps integrato, resistenza all’acqua 5atm, compatibile solo con Android. Oggi puoi prenderlo con il 5% di sconto, quindi lo paghi solo 249,99 euro!

Ticwatch pro 5: le caratteristiche

Il TicWatch Pro 5 smartwatch è il primo ad avere la piattaforma wearable Snapdragon W5+ Gen 1 e l’ultima versione di Wear OS di Google. Garantisce prestazioni e connettività più veloci e fluide. Memoria RAM da 2 GB e ROM da 32 GB. Il pagamento NFC supporta Google Pay e Google Wallet. La tecnologia di visualizzazione a doppio strato offre allo smartwatch Ticwatch Pro 5 un’incredibile durata della batteria di 80 ore. Con la modalità Essential programmata o intelligente, TicWatch Pro 5 si adatta dinamicamente al tuo stile di vita, estendendo senza sforzo le tue avventure senza alcuna interruzione. Con la nuova tecnologia di ricarica rapida puoi passare facilmente dallo 0 al 65% in soli 30 minuti.

Il piacere di scorrere nel mondo digitale con la risposta immediata della corona rotante di TicWatch Pro 5, completato da una soddisfacente feedback aptico, eleva l’esperienza di indossare uno smartwatch a nuovi livelli. Scorri per cambiare le icone, aumentare o diminuire il volume della musica e anche ingrandire o ridurre le mappe con facilità, con un solo dito o anche con i guanti. Questa corona ti offre un controllo senza sforzo ma versatile. Integra ingegnosamente un display a bassissima potenza altamente efficiente su uno straordinario display OLED, che ti consente di accedere a informazioni critiche per giorni senza ricarica. In scenari estremi, il display a bassissimo consumo ti consente di rimanere aggiornato sul tuo gioco tramite riquadri commutabili come frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue, calorie e una bussola. TicWatch Pro 5 tiene traccia dei dati di fitness e salute in tempo reale. Resistente all’acqua 5ATM, aggiornato con oltre 100 modalità sportive professionali, con GPS integrato, monitoraggio del sonno, saturazione dell’ossigeno nel sangue e monitoraggio della frequenza cardiaca 24H (grazie a un sensore più preciso). Sono state aggiunte nuove funzioni, tra cui la misurazione con un solo tocco di più parametri di salute, l’allenamento intelligente.

