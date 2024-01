Non accontentarti di cuffie qualsiasi: le straordinarie JBL LIVE oggi le paghi il 34% in meno!

JBL LIVE 460NC sono Cuffie On-Ear Wireless Bluetooth, con cancellazione adattiva del rumore, pieghevoli senza fili, per gestire comodamente dall’orecchio musica e chiamate. Fino a 50 ore di autonomia, colore bianco. Oggi le paghi molto meno grazie allo sconto del 34%, quindi solo 86,43 euro!

Cuffie JBL LIVE 460NC: le caratteristiche

Con l’inconfondibile suono JBL, noise cancelling e driver da 40 mm, le cuffie on-ear bluetooth live 460nc permettono di riprodurre in modalità wireless un audio di alta qualità con bassi potenti. Grazie alla cancellazione del rumore adattiva puoi eliminare i suoni ambientali; con ambient aware rimani in contatto con l’ambiente circostante e con talkthru puoi parlare senza rimuovere le cuffie. Rispondi al volo alle chiamate che ricevi su smartphone o tablet e accedi al servizio vocale grazie ai comandi e al microfono sul padiglione; comodo archetto in tessuto e morbidi cuscinetti auricolari.

Grazie alla batteria ricaricabile, la cuffia JBL ti assicura fino a 50 ore di riproduzione audio e con una ricarica veloce di soli 10 minuti avrai 4 ore di musica extra; funzione multipoint e app JBL. Nella confezione: 1 x JBL live 460nc cuffie on ear wireless con adaptive noise cancelling, cavo ricarica usb tipo c, cavo audio, guida rapida, scheda sicurezza. Connettività: è richiesto android 6.0 per l’accesso completo alle funzioni di alexa quando si utilizza questo dispositivo.

JBL LIVE 460NC sono Cuffie On-Ear Wireless Bluetooth. Oggi le paghi molto meno grazie allo sconto del 34%, quindi solo 86,43 euro!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.