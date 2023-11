Non farti scappare il DIFFUSORE BOSE in offerta

Quando ci troviamo in vacanza o in un posto all’aperto con amici e famigliari, sentiamo la necessità di ascoltare la nostra musica preferita, in modo da ricreare anche la giusta atmosfera per quel momento. Spesso e volentieri gli altoparlanti degli smartphone non hanno la giusta potenza per poter venire incontro a questa necessità, soprattutto se si tratta di luoghi particolarmente affollati e rumorosi. Alla luce di questo Amazon, in occasione del Black Friday, ha ben pensato di proporti il diffusore Bose SoundLink Micro in offerta al sensazionale prezzo di soli 89 euro, con un ottimo sconto di quasi 10 euro rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla stessa compagnia produttrice, Bose.

Una delle caratteristiche che subito salta all’occhio quando hai a che fare con questo diffusore è sicuramente la sua compattezza: date le dimensioni contenute e il peso estremamente ridotto, infatti, puoi portarlo tranquillamente in giro all’interno del tuo zainetto o della tua valigia. Nonostante questo però, il suono che è in grado di trasmettere è davvero potente, riuscendo a garantire dei bassi profondi e coinvolgenti.

Il diffusore presenta anche un cinturino, che permette di agganciarlo allo zaino, al manubrio della tua bici o perfino alla borsa frigo che porti in spiaggia al mare, essendo totalmente resistente a qualsiasi tipo di strappo.

Molto apprezzata a tal proposito la certificazione IP67, che permette una totale resistenza ad acqua e polvere, oltre che le temperature estreme, risultando assolutamente resistente anche nei mesi più caldi come luglio e agosto, in cui si raggiungono delle temperature davvero elevate. Non ti dovrai preoccupare quindi di eventuali gocce che potrebbero cadere sulla sua superficie al mare o in piscina, o anche durante le tue escursioni in mountain-bike.

Davvero eccezionale anche l’autonomia di questo diffusore Bose, dal momento che con appena un singolo ciclo di ricarica esso è in grado di garantire fino a 6 ore di musica continua, per cui non dovrai nemmeno portarti dietro powerbank e accessori simili per la ricarica.

In definitiva, a poco meno di 90 euro hai la possibilità di portarti a casa un pratico diffusore Bluetooth, che sarà utilissimo all’interno di ogni contesto e (soprattutto) in qualsiasi ambiente: ecco solo uno dei motivi per cui ci sentiamo di consigliarti l’acquisto di questo diffusore Bose SoundLink Micro in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta del Black Friday e proprio alla luce di questo le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.