Non farti scappare il MONITOR SAMSUNG in offerta su Amazon

Quando pensiamo ad assemblare un PC ex-novo, una delle prime cose a cui pensiamo è senz’ombra di dubbio rappresentata dal monitor, che deve ovviamente garantire delle ottime prestazioni, sia in ottica lavorativa che nel caso in cui venga utilizzato per il gaming. Ecco dunque che Amazon ha ben pensato di proporti il monitor Samsung curvo (modello CR50) in offerta al sensazionale prezzo di soli 159 euro, con 10 euro di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla stessa compagnia coreana.

Monitor Samsung: il meglio per il tuo PC

Partiamo ovviamente dal display da 27 pollici, che ha la particolarità di essere completamente curvo, in modo da restituirti un coinvolgimento mai visto prima d’ora all’interno di qualsiasi contenuto che intenderai riprodurre. Grazie proprio alla curvatura, poi, avrai la possibilità di ridurre significativamente l’affaticamento degli occhi, che spesso può presentarsi dopo ore e ore di utilizzo del monitor.

Il design poi è davvero elegante e in grado di inserirsi perfettamente all’interno di qualsiasi tipologia di studio domestico e non, grazie soprattutto al display senza cornice su 3 lati, così da garantirti la migliore visione possibile. Un altro punto a favore di questo monitor è sicuramente la tecnologia AMD Radeon FreeSync, che permette di sincronizzare alla perfezione la frequenza d’aggiornamento della scheda grafica del tuo PC e quella del monitor in sé: così facendo potrai finalmente dire addio a ogni fenomeno di tearing e struttering che si presentava nei modelli precedentemente usciti.

Molto apprezzata poi la presenza della modalità Gioco, realizzata appositamente per i gamer, riuscendo in questo caso a garantire dei colori ottimali con contrasti più vivi che mai, in modo da darti la possibilità di scorgere immediatamente qualsiasi nemico ti si pari davanti all’interno dello sparatutto del momento, come per esempio Call of Duty o Battlefield.

In definitiva, a poco più di 150 euro hai la possibilità di portarti a casa uno dei migliori monitor per PC per rapporto qualità / prezzo, grazie al quale potrai sia lavorare in smart-working che giocare all’ultimo videogioco del momento senza perderti neanche il più piccolo dettaglio: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questo monitor Samsung curvo (modello CR50) in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le scorte disponibili potrebbero dunque terminare da un momento all’altro.

