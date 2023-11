Non lasciarti scappare il MONITOR DELL in offerta

Dopo anni e anni difficili per la pandemia e i costi assurdi della componentistica informatica, finalmente i prezzi sono tornati praticamente alla normalità. Quando pensiamo ad assemblare un PC ex novo, una delle prime componenti a cui pensiamo naturalmente è il monitor, che deve garantire ottime prestazioni per ogni suo utilizzo, da quello professionale allo svago personale. Ecco dunque che Amazon ha ben pensato di proporti il monitor DELL (modello S2722DC) in offerta al sensazionale prezzo di soli 230 euro, con un ottimo sconto del 30% rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, DELL.

Monitor DELL: il meglio per il tuo PC

Partiamo da uno dei principali punti di forza di questo monitor, rappresentato ovviamente dallo splendido display da 27 pollici e con risoluzione 2K, che permette di assistere ad immagini estremamente nitide e piene di dettagli. Con questo monitor sarai perfettamente in grado di lavorare anche su programmi di fotoritocco o videoediting data l’alta fedeltà visiva, oltre che vedere tranquillamente film e serie TV sulle principali piattaforme di streaming attualmente in commercio, come Netflix o Disney Plus.

Grazie poi alla tecnologia In-Plane-Switching assisterai a dei colori semplicemente straordinari e con un eccellente angolo di visione, così da posizionarlo in ogni angolo del tuo studio casalingo.

Il comfort è sicuramente la parola chiave alla base di questo monitor, dal momento che puoi anche regolarlo completamente in altezza grazie al supporto, così come ruotarlo in avanti o inclinarlo in base alle tue esigenze di visione del momento. È perfino presente un’uscita USB-C, che permette di ricaricare il tuo notebook o altri dispositivi portatili se ne hai necessità, riuscendo ad erogare un’alimentazione da 65W.

Grazie alle due porte HDMI integrate, oltre al tuo PC hai la possibilità di collegare anche le console di nuova generazione, come ad esempio PlayStation 5 e Xbox Series X, riuscendo a godere al massimo dei loro dettagli.

In definitiva, a poco più di 200 euro hai la possibilità di portarti a casa uno dei migliori monitor per rapporto qualità / prezzo, che si rivela performante in ogni contesto in cui viene utilizzato, da quello lavorativo all’intrattenimento personale: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questo Monitor DELL (modello S2722DC) in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le scorte disponibili potrebbero dunque terminare all’improvviso da un momento all’altro.

