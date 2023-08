Non lasciarti scappare il Monitor MSI in offerta su Amazon

Tra tutte le componenti che sono richieste al momento dell’assemblaggio di un nuovo PC, soprattutto ora che i prezzi sono tornati francamente normali, una delle più fondamentali e necessarie è senz’ombra di dubbio un buon monitor. È proprio a questo bisogno che ha recentemente risposto Amazon proponendoti il Monitor MSI Modern MD271UL in offerta all’incredibile prezzo di soli 299 euro, con uno sconto di ben il 25% rispetto all’originale prezzo di listino suggerito da MSI.

Un monitor per ogni uso

Partiamo subito col dire che si tratta di un display con ben 27 pollici di diagonale, con un pannello IPS in grado di restituirti la miglior immagine possibile, e fedele dal punto di vista cromatico, grazie ai 1.07 miliardi di colori disponibili, con frequenza 8-bit. La risoluzione è Ultra HD 4K, per cui riuscirai a godere anche del dettaglio più piccolo, che tu stia lavorando o anche semplicemente guardando un film o una serie TV. Eccezionale l’angolo di visione, che si attesta a ben 178 gradi, e permette dunque di essere osservato da qualsiasi angolazione tu preferisca in un certo momento.

A completare la resa visiva sono presenti alcune caratteristiche del pannello, come ad esempio la tecnologia anti-sfarfallio e anti-luce blu, in modo tale da ridurre al minimo l’affaticamento visivo.

La connettività in questo caso è eccezionale: hai infatti a disposizione un doppio ingresso HDMI (grazie al quale potrai collegare perfino le tue console di videogiochi di ultima generazione, rispettivamente PlayStation 5 e Xbox Series X), assieme a due porte USB Type-C, per collegare più dispositivi contemporaneamente.

Il design poi è davvero minimalista, e ben si adatta dunque a ogni locale del tuo ambiente domestico, inserendosi alla perfezione. Il monitor è inoltre facilmente regolabile in diverse angolazioni, che vanno rispettivamente da -5° a -20°, senza far uso di nessun attrezzo.

Insomma, a nemmeno 300 euro hai la possibilità di portarti a casa un monitor di tutto rispetto, perfetto sia per le tue esigenze lavorative che come passatempo personale: ecco perché ti suggeriamo di acquistare il monitor MSI in offerta su Amazon cliccando subito su questo indirizzo, dal momento che le scorte e l’offerta stessa potrebbero terminare da un momento all’altro.

