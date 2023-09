Non lasciarti sfuggire il Monitor AOC in offerta su Amazon

Dopo anni e anni di pandemia, a seguito dei quali i costi delle varie componentistiche sono sensibilmente aumentati fino a raggiungere talvolta prezzi assurdi, fortunatamente la situazione è tornata alla normalità, ed è possibile dunque assemblare un PC desktop pagando il giusto. Una delle componenti senz’ombra di dubbio fondamentali all’interno di questo processo è il monitor, che risulta fondamentale se abbinato al giusto processore e scheda video. Proprio a tal proposito Amazon ci viene in aiuto proponendoti il monitor AOC (modello 24B3HM) in offerta all’incredibile prezzo di soli 89 euro, con un ottimo sconto del 18% rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla stessa compagnia produttrice, AOC.

Il monitor per ogni occasione

Nel caso dell’offerta specifica proposta da Amazon, si parla del modello con diagonale pari a 24 pollici, più che ottima per avere tutto a portata di mano. Grazie a questo monitor potrai gestire in maniera eccelsa il tuo flusso di lavoro (o di studio, nel caso tu sia uno studente universitario alle prese con gli esami o la ricerca per la tesi). Lo stesso monitor gode inoltre della tecnologia Verticalizziate Allignment, la quale garantisce livelli di profondità dei neri mai visti prima d’ora, assieme a un contrasto davvero elevato e sbalorditivo.

Molto buona anche la frequenza d’aggiornamento pari a 75 Hz, che è di gran lunga superiore alla maggior parte dei display ad oggi presenti sul mercato.

Grazie alla risoluzione Full HD (1920×1080) del monitor, potrai godere di qualsiasi dettaglio, ad esempio per vedere i tuoi video su YouTube preferiti o le serie TV e i film sulle principali piattaforme di streaming. Puoi perfino collegare le tue console di nuova generazione, tra cui PlayStation 5 e Xbox Series X, in modo tale da godere appieno delle loro potenzialità e giocare così ai tuoi videogiochi preferiti. La cosa che salta subito all’occhio è senz’altro il design del monitor AOC, che si presenta senza cornice con uno stile davvero moderno e accattivante, assolutamente al passo coi tempi.

In sintesi, hai la possibilità di accaparrarti un monitor di tutto rispetto per il tuo PC desktop a nemmeno 100 euro: ecco perché ti suggeriamo di acquistare il prima possibile il monitor AOC in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.