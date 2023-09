Non lasciarti sfuggire la TV 4K Samsung in offerta su Amazon

Al giorno d’oggi sono tantissimi i modelli di smart TV attualmente disponibili sul mercato: esse hanno infatti fatto della connessione a internet il loro punto di partenza da cui partire, riuscendo in questo modo a conquistare milioni e milioni di persone a livello di tutto il mondo. Non sempre però è facile trovare una buona TV di ultima generazione a un buon prezzo: proprio alla luce di questo ci viene in aiuto Amazon proponendoti la TV 4K Samsung modello QE55Q65CAUXZT in offerta all’assurdo prezzo di soli 692 euro, contro i 799 euro proposti di listino dalla compagnia produttrice.

La TV 4K per casa tua

Nel caso specifico della TV proposta in offerta da Amazon, parliamo di uno schermo con diagonale da ben 55 pollici: questa è senz’ombra di dubbio la misura perfetta per inserirla all’interno del tuo salotto, e creare un vero e proprio sistema di home-entertainment. Il processore Quantum Lite 4K è senz’altro il cuore pulsante di questa TV, che permette di ammirare ogni tuo contenuto preferito in 4K, al massimo della sua fedeltà visiva, riuscendo a ottimizzare efficacemente sia la componente audio che video.

Il TV è poi davvero elegante e sottile come non mai: con i suoi appena 25.7 millimetri di spessore, infatti, occuperà davvero pochissimo spazio all’interno del salotto di casa tua. Il modello proposto da Amazon presenta poi la classica colorazione Nera, perfetta per il tuo ambiente.

Grazie al sistema operativo presente della TV e al Samsung Hub, poi, hai libero accesso a praticamente qualsiasi app tu desideri, in particolare per quanto riguarda le principali piattaforme di streaming: puoi infatti vedere senza problemi Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Paramount Channel, Apple TV+ e chi ne ha più ne metta, semplicemente con un clic.

E c’è di più: nel caso in cui tu non voglia far uso del telecomando, questa TV 4K Samsung è compatibile con i principali assistenti virtuali presenti sul mercato, tra cui in particolare Amazon Alexa e Google Assistant, grazie ai quali potrai impartire comandi vocali senza problemi.

In definitiva, a nemmeno 700 euro hai la possibilità di portarti a casa una smart TV di tutto rispetto, con cui potrai godere alla perfezione di tutti i tuoi film e serie TV preferite: ecco il motivo per il quale ti consigliamo caldamente di acquistare questa TV 4K Samsung in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro.

