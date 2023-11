Non lasciarti sfuggire NOTHING PHONE 2 in offerta

Spesso e volentieri dopo anni e anni di utilizzo continuo e incessante, sentiamo la necessità di sostituire il nostro smartphone. Non sempre però disponiamo di un altissimo budget da migliaia e migliaia di euro per acquistare i top di gamma, e preferiamo dunque optare per altri marchi che, ad un buon prezzo, garantiscano la stessa potenza e qualità d’uso. Ecco dunque che Amazon ha ben pensato di proporti lo smartphone Nothing Phone 2 all’incredibile prezzo di soli 629 euro, con un ottimo 14% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice.

Nothing Phone 2: la potenza al tuo servizio

Tra i punti di forza alla base di questo splendido smartphone troviamo sicuramente il suo display OLED con diagonale da ben 6.7 pollici, che presenta tra le altre cose una luminosità massima pari a ben 1600 nit, il che ti consente di vederlo e utilizzarlo senza problemi anche in condizioni di estrema luminosità, come può accedere nei mesi estivi.

Grazie all’elevato dettaglio garantito da questo schermo potrai vedere senza problemi qualsiasi contenuto visivo come i film e le serie TV sulle principali piattaforme di streaming, tra cui ad esempio Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Apple TV+, Paramount Channel e tante altre ancora. Con la frequenza d’aggiornamento di 120 Hz, poi, i contenuti video sono più fluidi che mai. A completare il tutto troviamo la tecnologia Gorilla Glass 5, che dona allo schermo una robustezza mai avuta prima.

Nulla da dire anche per il comparto fotocamere, grazie alla presenza di un sensore principale da ben 50 megapixel, a cui si va ad unire un ulteriore sensore grandangolare da 50 megapixel, che saranno davvero perfetti per immortalare i tuoi momenti preferiti, soprattutto quando sei in vacanza.

L’autonomia di questo Nothing Phone 2 poi è davvero eccezionale, grazie alla batteria da 4700 mAh che è in grado di ricaricarsi nel giro di appena 55 minuti, arrivando perfino a una durata totale pari a 22.5 ore: non avrai quindi più bisogno di usare powerbank o altri accessori simili per arrivare alla fine della giornata.

In definitiva, a poco più di 600 euro hai la possibilità di portarti a casa uno dei migliori smartphone per rapporto qualità / prezzo, con cui potrai svolgere qualsiasi attività in base alle tue esigenze del momento: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questo Nothing Phone 2 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

