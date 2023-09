Non perderti la Serie B su NOW: a partire da 9,99 euro al mese

Il campionato di Serie B riparte dopo la sosta per le nazionali e adesso si comincia a fare sul serio. Per essere sicuro di non perderti nemmeno un minuto del torneo cadetto, che decreterà a fine stagione le tre nuove promosse in Serie A, puoi sfruttare il nuovo piano di abbonamento per il pass Sport di NOW, che a partire da 9,99 euro al mese ti permette di guardare tutte le partite in diretta streaming sui dispositivi che preferisci.

La Serie B in streaming su NOW

Con NOW avrai accesso a un mondo di sport in diretta streaming. Potrai seguire le 3 grandi Coppe Europee UEFA, immergerti nella Serie A TIM con 3 partite su 10 a turno, e naturalmente, non perderti nemmeno una partita della Serie BKT. Che tu sia tifoso di una squadra specifica o amante del calcio in generale, NOW ti offre l’opportunità di vivere ogni partita come se fossi allo stadio.

Oltre al calcio, NOW ti offre anche il brivido delle corse automobilistiche. Potrai seguire la Formula 1 e la MotoGP in diretta streaming, non perdendo nemmeno un sorpasso o una curva. È l’esperienza perfetta per gli amanti delle corse, che potranno vivere ogni gara con la massima intensità.

L’offerta NOW da 12 mesi prevede un vincolo di durata minima iniziale, il che significa che dovrai impegnarti per un periodo specifico. Tuttavia, questa è un’opportunità perfetta per gli amanti del calcio che desiderano seguire l’intera stagione della Serie BKT e non perdere neanche una partita. Dopo il primo mese, l’offerta si rinnoverà automaticamente di mese in mese al prezzo di listino in vigore a quel momento.

Se preferisci avere maggiore flessibilità, NOW ti offre un’alternativa a soli 14,99 euro al mese senza vincolo di durata minima. In questo modo, potrai abbonarti e disdire quando vuoi, senza alcun obbligo contrattuale.

Non perdere l’opportunità di seguire la Serie BKT e tutte le altre competizioni sportive in diretta streaming su NOW. Abbonati ora e inizia a goderti il meglio dello sport italiano e internazionale comodamente da casa tua.

