Non perderti MINIMO STORICO per Acer Aspire: a soli 403€ te lo porti a casa

Hai bisogno di un buon dispositivo che ti permetta, anche quando sei fuori casa, di continuare senza problemi il tuo flusso lavorativo? In questo caso i notebook sono senz’ombra di dubbio i dispositivi maggiormente consigliati. Alla luce di questo Amazon ha quindi ben pensato di proporti il notebook Acer Aspire 5 al minimo storico di appena 403 euro, con un bel po’ di risparmio rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso Acer.

Acer Aspire: perfetto per smart working

Partiamo innanzitutto dal vero e proprio cuore pulsante alla base di questo notebook, rappresentato dal processore AMD Ryzenn 5 5500U, che abbinato a ben 8 GB di RAM che ti garantisce delle prestazioni a dir poco allucinanti: in questo caso potrai avviare qualsiasi software, anche i programmi che richiedono maggior potenza di calcolo, senza avere il benchè minimo tentennamento o esitazione di sorta.

Potrai vedere ogni tuo progetto lavorativo trasmesso sullo splendido display da ben 15.6 pollici di diagonale, che restituirà un’ampia visione da condividere anche con colleghi o amici. Grazie all’elevata definizione in Full HD potrai guardare film e serie TV in onda sulle principali piattaforme di streaming come Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Paramount+, AppleTV+ e tante altre ancora, senza perderti davvero neanche il più piccolo dettaglio.

Non ti devi nemmeno preoccupare se hai bisogno di archiviare file di lavoro, foto, video e quant’altro, grazie alla presenza dell’SSD da 256 GB, caratterizzato da una notevole velocità di lettura e di scrittura, soprattutto se messo a confronto con i vecchi hard disk tradizionali.

All’interno trovi il sistema operativo Windows 11 Home, per cui non dovrai nemmeno perdere ulteriore tempo a installare altri file di sistema, potendo così cominciare ad utilizzarlo fin da subito.

Ti bastano appena poco più di 400 euro per portarti a casa uno dei migliori notebook in commercio per rapporto qualità / prezzo, con cui potrai avviare qualsiasi programma che desideri, sia per lavoro che per puro svago personale: questo e altri motivi ci spingono a consigliarti fortemente di acquistare questo notebook Acer Aspire 5 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

