Non puoi non avere questo monitor ad una cifra così BASSA, oggi quasi REGALATO

Se sei un appassionato di videogames e stai pensando da molto tempo, di acquistare un monitor unico e di altissima qualità che possa rendirti il lavoro e le sessioni di gioco un vero sogno. Oggi trovi questo monitor di MSI a soli 299,99€, invece di 399,99€. Corri adesso su Amazon, prima che sia troppo tardi e termini.

Questo monitor è davvero l’occasione bomba di oggi, corri subito su Amazon, per averlo con un mega sconto del 25%. Non ti resta che aggiungerlo al carrello, così al checkout lo troverai scontato automaticamente dal sito.

Monitor IPS 27″, UHD 4K (3840 x 2160), 60Hz, 4ms (GTG), DisplayPort (1.2a), 2x HDMI

Questo monitor ti garantisce sempre una qualità alta, in più questo monitor è davvero da provare se ami giocare al pc. In particolare, per chi da tempo cercava un monitor che costi una miseria, questo fa proprio per te.

Il modello Modern MD271UL è con un pannello IPS da 27 pollici (angolo di visione ampio 178°) con risoluzione 4K UHD (3840×2160) cristallina, ideale per l’editing di foto e video ad altissimo dettaglio.

Comfort degli occhi grazie a MSI EyesErgo con Less Blue Light e Anti-Flicker certificata da TÜV Rheinland e alla software Eye-Q Check che evita l’affaticamento durante l’uso prolungato. Trattamento antiriflesso della superficie.

Il design minimalista del’MD271UL offre diverse caratteristiche di stile, profilo sottile con cornici sottili, stand inclinabile in lega di alluminio con gestione cavi e porte posteriori di facile accesso.

Questo monitor è davvero la svolta. Oggi con tanto di sconto del 25%. Quindi, non aspettare più, ne restano davvero pochissimi su amazon. Corri adesso a prendertelo, prima che possa davvero finire.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.