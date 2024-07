Non si arresta la discesa del prezzo di Dogwifhat – Ecco 3 meme coin che potrebbero esplodere nei prossimi giorni

Dogwifhat continua a navigare in territorio negativo. Questo mese il token WIF ha perso quasi il 40%. I trader però prevedono per WIF un potente ritorno. Vediamolo nel dettaglio.

I tori si affrettano ad acquistare WIF a $ 1,5

Dogwifhat a $ 1,5 è stato un obiettivo per molti trader crypto nelle ultime ore.

Attualmente WIF viene scambiato a 1,70 dollari con il token che sta provando a guidare la ripresa del mercato delle criptovalute dopo una settimana deludente.

Bitcoin rimane in territorio negativo questa settimana.

Tuttavia, mentre oggi la capitalizzazione totale del mercato delle criptovalute è aumentata del 3%, i trader hanno mostrato un interesse enorme per la meme coin basata su Solana.

Nel frattempo, anche il più ampio settore delle meme coin su Solana ha attirato l’attenzione, con un aumento del 7% oggi. Di seguito, vedremo le tre meme coin più promettenti che potrebbero esplodere.

3 meme coin che potrebbero esplodere questa settimana

PlayDoge

PlayDoge è una nuova meme coin di tendenza attualmente in fase di prevendita.

Il progetto ha generato 5,3 milioni di dollari in finanziamenti prevendita. Questo è un grande indicatore dell’entusiasmo della comunità e potrebbe portare a una crescita esplosiva dei prezzi.

Ma PlayDoge non è la solita meme coin. È un crossover di meme coin Play-to-Earn (P2E) ispirato al gioco Tamagotchi di successo degli anni ’90.

Tamagotchi era un dispositivo di gioco portatile che consentiva agli utenti di prendersi cura di un animale domestico virtuale.

PlayDoge sta sostituendo i tradizionali animali domestici Tamagotchi con un doge a 8 bit, il che aumenta l’attrattiva per gli appassionati di meme coin.

Tuttavia, il cambiamento più importante è che gli utenti PlayDoge possono guadagnare token $PLAY.

Si tratta di un aggiornamento significativo e potrebbe favorire un’adozione di massa.

Tamagotchi ha venduto 82 milioni di utenti e, una volta che scopriranno di poter rivivere le loro esperienze d’infanzia e guadagnare criptovalute gratuite, ci sono tutte le possibilità che si iscriveranno a PlayDoge.

Il gioco sarà disponibile su App Store e Google Play Store per garantire una disponibilità capillare.

Attualmente, gli investitori possono comprare PlayDoge per $ 0,00516, ma questo prezzo aumenterà durante la prevendita.

Michi

Michi è una meme coin a tema gatto sulla rete Solana.

Ha una comunità enorme e vocale e attualmente viene scambiata con uno sconto del 40% questa settimana.

Questa potrebbe essere una ricetta per guadagni parabolici man mano che il mercato si riprende.

Anche Michi ha goduto di una ripresa straordinaria.

Tuttavia, rimane in calo del 76% rispetto al massimo storico di maggio (ATH), presentando un enorme spazio di crescita.

La mascotte del progetto è un simpatico gatto in piedi su due gambe e il suo sito web ha un “Michi Meme Maker” integrato in cui gli utenti possono creare i propri meme Michi con abiti personalizzabili.

Non-Playable Coin

Non-Playable Coin è un progetto ibrido meme coin-NFT sulle reti Ethereum e Base.

Come le altre meme coin discusse, anche oggi NPC ha mostrato una notevole forza, superando le altre criptovalute. Ciò pone le basi per un’ulteriore crescita.

E per aumentare l’entusiasmo, la crypto non riproducibile incapsula un paradigma unico della cultura dei meme di Internet e la sua capitalizzazione di mercato di 127 milioni di dollari offre un enorme spazio di crescita.

NPC è la terminologia di gioco per i personaggi non giocabili. Tuttavia, recentemente è diventato un linguaggio colloquiale per descrivere qualcuno a cui manca un pensiero o una personalità indipendenti.

Il progetto è anche una nuova alternativa all’interno del dominio delle meme coin prevalentemente incentrate sugli animali.

NPC è attualmente scambiato a $ 0,01854, in rialzo del 17% oggi, in ribasso del 12% questa settimana e in rialzo del 10% questo mese.