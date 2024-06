Non solo Brett, Pepe e Dogwifhat: ecco le migliori meme coin del momento

Il mercato delle meme coin è cresciuto del 5% nelle ultime 24 ore, con alcune crypto che hanno mostrato rendimenti a due cifre.

Tra i primi dieci token per guadagno, Brett, Pepe e dogwifhat hanno visto il loro valore aumentare fino al 10%.

Brett, con una capitalizzazione di mercato di 1,57 miliardi di dollari, sembra destinato a ribaltare Floki (FLOKI), una delle meme coin più affermate con una capitalizzazione di mercato di 1,67 miliardi di dollari.

Se ciò accadesse, solo due delle cinque principali meme coin esisterebbero prima del 2023. Ciò dimostra l’enorme appetito per nuove meme coin.

Per coloro che cercano investimenti più ad alto rischio e ad alto rendimento, diverse promettenti meme coin a bassa capitalizzazione sono state recentemente lanciate o sono in prevendita.

In questo articolo vediamo quali sono le opportunità di investimento migliori per chi ama le nuove meme coin.

PlayDoge

PlayDoge ($PLAY) sta rapidamente emergendo come leader nel settore delle meme coin, combinando l’iconico meme Doge con il redditizio modello di gioco play-to-earn (P2E). Il suo esclusivo gioco in stile Tamagotchi, che trasforma l’amato meme del Doge in un animale domestico virtuale, consente ai giocatori di guadagnare token $PLAY attraverso un gameplay coinvolgente e nostalgico.

Ciò che distingue PlayDoge è la sua funzionalità multi-catena. Opera sia su Ethereum (ETH) che su Binance Smart Chain (BNB), offrendo agli investitori flessibilità e sostanziali ricompense di staking: 126% annuo su ETH e 77% su BNB.

Con oltre 5 milioni di dollari raccolti in prevendita, PlayDoge ha dimostrato una forte fiducia da parte degli investitori e il sostegno della comunità, rendendola una meme coin da tenere d’occhio da vicino.

MAGA Hat

Un filone narrativo molto in voga tra le meme coin oggi è rappresentato dai token Politifi – meme coin incentrate su personaggi o campagne politiche – che hanno già una capitalizzazione di mercato di 1,3 miliardi di dollari. Anche se abbiamo visto crypto a tema Biden (Jeo Boden) e token a tema RFK Jr. (Kennedy Memecoin), quasi tutti i top performer si concentrano sul candidato repubblicano alle prossime presidenziali USA, l’ex numero uno della Casa Bianca Donald Trump.

MAGA Hat (MAGA) è una crypto a tema Trump incentrata sul suo cappello rosso immediatamente riconoscibile Make America Great Again. È stata una delle stelle di punta della narrativa Politifi, con il token in rialzo del 3519,90% dal suo lancio.

Ora, mentre il ciclo elettorale si sta surriscaldando e dopo che Trump è stato dichiarato colpevole di 34 reati, questi token stanno registrando un’altra impennata. MAGA Hat è cresciuto del 24% da un giorno all’altro e, se paragonato all’aumento di MAGA (TRUMP) di appena il 2,3%, potrebbe essere la meme coin “politica” da tenere d’occhio. Il suo prezzo è di soli $ 0,0003666, il che significa che c’è molto spazio di crescita qui.

Pepe Unchained

Pepe Unchained ($PEPU) è una nuova soluzione Layer 2 che sfrutta il fascino iconico del meme Pepe the Frog. Le meme coin della rana hanno mostrato un’enorme crescita quest’anno e la loro capitalizzazione di mercato è aumentata dell’11,5%, più del doppio di quella del mercato più ampio delle meme coin. Ora Pepe ottiene la sua blockchain con Pepe Unchained.

Come soluzione Layer 2, Pepe Unchained migliora l’efficienza delle transazioni e riduce i costi, indirizzando un maggiore utilizzo alla catena principale di Ethereum. Le soluzioni Layer 2 sono un mercato in rapida crescita, con le soluzioni Ethereum Layer 2 che dovrebbero raggiungere una valutazione di 1 trilione di dollari entro il 2030.

Pepe Unchained consente agli utenti di effettuare staking e fare trading con $PEPU a velocità senza precedenti, beneficiando allo stesso tempo di commissioni sul gas inferiori rispetto a Ethereum. Questa ottimizzazione massimizza i rendimenti per gli investitori in $PEPU, che attualmente ricevono premi di staking pari al 2519%.