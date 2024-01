Notebook 15,6'' con Windows 11, sconto IMPONENTE del 77%: sta andando a RUBA

Approfitta ora dell’offerta imperdibile su Amazon per il computer portatile MENGHU da 15,6 pollici. Un notebook potente e versatile con specifiche di alto livello per soddisfare le tue esigenze quotidiane. Equipaggiato con 8 GB di RAM e un veloce SSD da 256 GB, il PC offre prestazioni fluide e tempi di risposta rapidi.

Computer portatile MENGHU, sconto pazzesco del 77%

Il processore Celeron Quad Core con frequenza fino a 2,8 GHz garantisce una gestione efficiente delle applicazioni. Lo schermo da 15,6 pollici con risoluzione di 1366 x 768 pixel offre immagini nitide e dettagliate per un’esperienza visiva coinvolgente. Il notebook è dotato di connessione Wi-Fi dual-band 2.4/5.0G e Bluetooth 4.2, il notebook offre opzioni di connessione veloci e senza problemi per dispositivi wireless.

Supporta la memoria espandibile fino a 512 GB tramite scheda TF, offrendo spazio sufficiente per archiviare documenti, foto e altro ancora. Con un design sottile e leggero, il MENGHU è ideale per chi è in movimento. La portabilità non compromette le prestazioni, offrendo un equilibrio perfetto tra potenza e praticità. Preinstallato con Windows 11, il computer portatile offre un’interfaccia utente moderna e accesso a una vasta gamma di applicazioni e funzionalità.

Non perdere l’opportunità di acquistare il computer portatile MENGHU su Amazon a un prezzo conveniente. Scegli un notebook affidabile che si adatti alle tue esigenze quotidiane e offra prestazioni di alto livello, quindi scopri il perfetto equilibrio tra potenza, portabilità e convenienza a un prezzo irrisorio, ovvero appena 209€ con l’incredibile sconto del 77%. Le spedizioni sono gratuite con i servizi Prime.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.