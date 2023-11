Il Notebook con ben 16 GB di Ram ORA lo paghi solo 289 euro: ne restano pochi!

Il Notebook ACEMAGIC AX15 sta andando a ruba su Amazon! E lo crediamo bene! Parliamo infatti di un comparto software da 16GB DDR4 RAM, e una memoria da 512GB SSD. Processore intel N95, schermo da 15.6″ in Full HD, connessione 2.4G/5G WiFi, BT5.0. Porte Type_C, USB3.2 e HDMI. Elegante color argento. Ideale sia per lavorare che per giocare, ma anche per guardare prodotti in streaming. Ora lo paghi solo 289,99 euro, abbinando uno sconto iniziale del 3% a un coupon di 100 euro. Per quest’ultimo, devi ricordare di apporre una semplice spunta prima di effettuare il check-out. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Notebook ACEMAGIC AX15 : le caratteristiche

Notebook ACEMAGIC AX15 ha un design sottile e leggero con dimensioni di soli 350 x 220 x 16 mm e un peso di soli 3,75 libbre. La cerniera piatta intelligente di questo laptop ti consente di condividere contenuti o collaborare con gli amici. La cassa in metallo garantisce lunga durata e allo stesso tempo dona un tocco elegante. Lo schermo IPS da 15,6 pollici con una risoluzione di 1920 x 1080 dà nuova vita alle immagini. Bene anche la fotocamera frontale 720p situata nella parte superiore del centro della cornice. Con il processore Intel Alder Lake N95 quad-core nella parte superiore e una frequenza di base di 1,7 GHz (fino a 3,4 GHz), otterrai una straordinaria potenza di calcolo.

Le prestazioni dell’N95 sono molto migliori di quelle dei Celeron N5095 e N4020, accoppiato con la RAM DDR4 da 16 GB e un SSD M.2 da 512 GB, è una workstation produttiva in grado di gestire qualsiasi compito con facilità. Per quanto riguarda le porte, possiede due USB 3.2 e USB 2.0, jack da 3.5mm, HDMI e presa RJ45 Ethernet. La nostra batteria ai polimeri di litio da 7,6 V/5000 mAh fornisce più di 8 ore di autonomia. Garanzia di 2 anni.

