Notebook HP: acquistalo OGGI in Super SCONTO su Amazon

Una delle aziende più importanti in assoluto per quanto riguarda la produzione di notebook di qualità è sicuramente HP. Oggi in offerta su Amazon c’è il suo laptop 15s, con un importantissimo sconto del 30%, lo troviamo a un prezzo eccellente di 299,99€. È un’offerta che potrebbe scadere presto, questi laptop vanno davvero a ruba!

Questo fantastico prodotto di HP riesce a garantire delle ottime prestazioni, con un design davvero elegante in Natural Silver che riesce a soddisfare chiunque abbia bisogno di portare sempre con sé il suo computer. Già integrato nel PC troviamo Windows 11 Home in modalità S, il quale è ottimizzato per diverse attività che vogliamo compiere con questo dispositivo, che riguardi il gaming o la grafica.

Notebook HP 15s: solo per oggi la super offerta su Amazon

All’interno di questo gioiello di HP c’è il processore Intel Celeron N4500, che ha una frequenza di base fino a 2,8 GHz e 4MB di chace L3, capace di offrire delle prestazioni estremamente affidabili per ogni esigenza. La RAM di 8 GB riesce a offrire un’ottima fluidità e l’SSD all’interno da 128 GB assicura all’utente dei tempi di caricamento delle app molto brevi.

Il notebook di HP dispone di un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD, oltre a una tastiera full size che non provoca alcun tipo di rumore durante la digitazione. La connettività non è un problema, abbiamo tutto ciò che ci serve per i nostri supporti esterni. Infine, la sua autonomia è davvero considerevole e riesce a fornire ben 7 ore e mezza all’utente ininterrotte con una singola carica. Acquista ora il notebook in offerta su Amazon, lo puoi trovare con uno sconto del 30% solo per oggi. Il suo prezzo finale è di 299,99€ anziché 429,99€, una bella differenza!

