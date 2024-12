Notebook HP di ultimissima generazione in offerta speciale su eBay

Il tuo vecchio pc portatile ti sta abbandonando ed hai bisogno di un nuovo modello adatto sia a lavoro che per l’intrattenimento quotidiano? Allora abbiamo quello che fa per te! Si tratta del Notebook HP 250 G9, oggi disponibile su eBay a soli 429 euro grazie ad uno sconto del 10%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in tre piccole e comode rate mensili a tasso zero con Klarna. Approfitta subito della promozione, le scorte sono in esaurimento!

Notebook HP 250 G9: tutte le caratteristiche tecniche del pc

Il Notebook HP 250 G9 è un portento della tecnologia, perfetto sia da utilizzare a lavoro che per l’intrattenimento quotidiano di tutta la famiglia.

Innanzitutto è dotato di un enorme monitor da 15,6 pollici con modalità Antiriflesso così da offrire una visualizzazione sempre impeccabile in qualsiasi condizione di luce esterna e poterlo sfruttare a lungo senza nessun fastidio per gli occhi.

Inoltre dispone del processore innovativo Intel® Core™ i5 che offre prestazioni eccellenti per rendere qualsiasi operazione più fluida ed efficiente in tutti i settori. In più, con 8 GB di RAM ed un disco interno da 512 GB potrai conservare tutti i file di cui hai bisogno, anche quelli più pesanti, ed averli sempre a portata di mano in caso di necessità.

Un’altra specifica importante è la sua batteria a lunga durata agli ioni di litio che offre un’autonomia elevatissima di oltre 24 ore anche se lo utilizzi in maniera intensiva.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.