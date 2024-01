Notebook HP Victus: ORA puoi prenderlo con il 13% di sconto!

HP Victus 15-fa0036sl è un ottimo Notebook, con: Intel Core i5 12450H, RAM 16 GB, 512GB SSD PCIe M.2, Display 15.6″ FHD IPS 144Hz, Tempo di risposta 9 ms, Grafica Nvidia RTX 3050 da 4GB, sistema operativo Windows 11, colore grigio. Oggi puoi prenderlo con lo sconto del 13%, quindi lo paghi solo 779,99 euro!

HP Victus 15-fa0036sl Notebook: le caratteristiche

Notebook HP con Windows 11 Home ottimizzato per Giochi (Xbox pass incluso), Clients, Tools, piattaforme di Streaming, Video Editing, Computer Grafica e per le Suites Microsoft. Intel Core i5 12450H con Intel Integrated SoC per alte prestazioni, che raggiunge una velocità fino a 4,4GHz di frequenza di boost, 12MB di cache L3, 8 core, 12 thread. Nvidia Geforce RTX 3050 da 4GB GDDR6, permette di sfruttare i giochi più recenti con ray-tracing migliorato con la potenza di Ampere, l’architettura NVIDIA RTX di seconda generazione.

SCHERMO: Display da 15,6″ con risoluzione FHD (1920 x 1080p) e diagonale da 39,6 cm, IPS, 144 Hz, 16:9, Tempo di risposta 9 ms, Antiriflesso, Micro-Edge, 250 Nits di luminosità, volume colore 45% NTSC. Chassis grigio opaco, prese d’aria su tre lati, ventilazione a 5 vie, sistema di raffreddamento integrato, Tastiera in plastica riciclata, Ultraslim, TNR, Spessore 2,35 cm, Peso 2,29kg. PORTE: 1 USB Type-C fino a 5 Gbps, 3 USB Type-A fino a 5 Gbps, 1 HDMI 2.1, 1 RJ-45 (Ethernet Gigabit), 1 combo cuffie/microfono, 1 AC Smart Pin, 1 lettore di schede SD, Webcam HP Wide HD 720p.

