Notebook MSI Katana: ecco il prezzo BOMBA su Amazon

Al giorno d’oggi sentiamo sempre più la necessità, soprattutto quando ci ritroviamo in mobilità, di avere con noi un notebook dalle eccellenti prestazioni, che risulti funzionale sia al nostro lavoro che soprattutto per i nostri momenti di svago, in particolar modo per tutti gli appassionati di videogiochi che desiderano giocare ai titoli del momento anche quando sono in viaggio. Proprio a tal proposito Amazon ha ben pensato di proporti il notebook MSI Katana 17 (modello B12VGK) in offerta all’incredibile prezzo di soli 1799 euro, con un ottimo sconto del 22% rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla stessa compagnia produttrice, Amazon.

MSI Katana: il meglio per il gaming

Partiamo prima di tutto dallo splendido schermo che monta questo notebook portatile, con risoluzione Full HD e diagonale da ben 17.3 pollici, che ti permetterà di visualizzare senza problemi ogni dettaglio, sia dei tuoi videogiochi preferiti che delle serie TV e film sulle principali piattaforme di streaming.

Per non parlare poi della sensazionale frequenza d’aggiornamento pari a 144 Hz, un parametro davvero fondamentale soprattutto per chi gioca agli sparatutto in prima persona come Call of Duty o Battlefield, in cui le situazioni sono davvero dinamiche e concitate.

Il vero cuore pulsante di questo notebook è però rappresentato dal processore Intel Core i7 di dodicesima generazione, grazie al quale potrai avviare qualsiasi videogioco di ultima generazione, anche quelli più pesanti, senza il minimo tentennamento o esitazione. A questo si abbina poi la scheda video Nvidia GeForce RTX 4070, che ti garantisce un elevatissimo numero di frame al secondo.

Molto apprezzata anche la tastiera RGB a 4 zone, con tasti appositamente progettati per garantirti il massimo della comodità, sia quando giochi che quando lavori. A completare tutto il pacchetto c’è la garanzia MSI di 2 anni, che ti copre da qualsiasi guasto che può verificarsi al tuo notebook.

Insomma, a nemmeno 1800 euro hai la possibilità di portarti a casa uno dei migliori notebook portatili pensati appositamente per il gaming, grazie al quale potrai giocare ai videogiochi del momento anche quando ti ritrovi in vacanza o sei sul treno: ecco uno dei tantissimi motivi per cui ti suggeriamo fortemente di acquistare questo notebook MSI Katana 17 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta è a tempo limitato e potrebbe dunque terminare da un momento all’altro.

