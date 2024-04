NOVOO Hub USB C, un hub esagerato 11 in 1 con un Coupon MENO 30 PER CENTO da flaggare in pagina!

Quante volte il vostro portatile è rimasto a secco di connessioni libere, o peggio ancora avete dovuto fare le contorsioni per trovare una USB libera sul retro del case del vostro PC? Tante, tantissime volte, è successo a tutti. Da qualche parte abbiamo un piccolo hub USB per supplire ad eventuali carenze, ma poi se finiamo le altre connessioni a disposizione come si fa? Ci vuole un bell’hub USB a cui non manchi nessuna tipologia di ingresso. Un solo cavo al PC o al laptop ed i gioco è fatto! Proprio come NOVOO Hub USB C che oltre ad essere piccolo e compatto e con una linea accattivante, si porta in dote funzioni extra interessanti e un bel coupon da flaggare in pagina per uno sconto MENO 30%! Il prezzo di listino passa quindi da 46 euro 32 euro! Se volete avere tanti ingressi a disposizione e tenere anche ordinata la scrivania NOVOO Hub USB C è quello che fa per voi!

Non manca nulla

La lista delle feature di NOVOO Hub USB C è sterminata, andiamo a vedere nel dettaglio cosa offre:

Versatilità top: tutti i laptop con USB C, smatphone, tablet e Mac Os

11-in-1 hub di tipo C con 2 porte HDMI 4K, RJ45 Gigabit Ethernet, 2 porte USB-A 3.0, 2 porte USB-A 2.0 , 1 porta VGA e 1 lettore di schede SD/TF

1 porta di ricarica rapida USB-C PD 100W

Doppio monitor 2 HDMI e VGA: display doppio e triplo monitor con supporto fino a 4K@60hz e 2K@60hz

RJ45 Ethernet con velocità fino a 10 Mbps/100 Mbps/1000 Mbps

Velocità USB 3.0 è 5 Gbps

Supporta fino a 100 W di ingresso e 87 W di uscita (sicura) nel laptop durante il collegamento di più periferiche

NOVOO Hub USB C è un dispositivo davvero eccezionale, ha tutto quello che serve per essere l’hub definitivo per il vostro PC o Mac. Non manca davvero nulla, visto anche che tramite coupon da flaggare in pagina c’è anche un super sconto MENO 30%!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.