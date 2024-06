Tutte le nuove criptovalute da considerare nel 2024

Come ogni ciclo in questo mondo, si possono trovare delle nuove criptovalute che promettono di fare il grande salto e diventare progetti da centinaia di milioni di capitalizzazione.

Quello che davvero interessa all’investitore però, è riuscire a scovarle prima che realizzino la “sparata” verso l’alto, in modo da entrare quando ancora ci sono i margini per fare 100x e non quando ormai si è vicini al top e il ritracciamento è dietro l’angolo.

La lista delle nuove criptovalute su cui investire adesso

Quindi, in questo articolo, andiamo a vedere 7 progetti crypto nuovi di zecca che sembrano pronti a cambiare il loro destino, ma con ancora tutto il potenziale intatto da cogliere. Leggiamo dunque la classifica delle migliori 7 nuove criptovalute su cui poter investire in questo preciso momento:

PlayDoge: La migliore tra le nuove criptovalute del 2024. Doge diventa un gioco per tutti Sealana: la foca che ama il carboidrato. Tra le meme coin più richieste WienerAI: bot di trading, pianificatore finanziario e meme inarrestabile Base Dawgz: BASE ritorna di moda grazie ad un meme a tema cane 99Bitcoins: imparare le nozioni su BTC e crypto non è mai stato così profittevole Sponge V2: la spugna di mare che torna a far impazzire il mercato eTukTuk: la numero 1 tra le nuove crypto eco-sostenibili

Analisi delle 7 nuove criptovalute dal potenziale inespresso

Solo a sparare qualche nome di nuove criptovalute sono capaci tutti, andiamo quindi a vedere perché queste in particolare hanno tutte le carte in regola per il successo. Ricordiamo che è possibile trovare molte delle crypto inserite in questa pagina anche tra le criptovalute che esploderanno nel 2024.

PlayDoge (PLAY) – Doge diventa un gioco divertentissimo

Il cane e la meme coin Doge non hanno certo bisogno di presentazioni per tutti gli amanti delle crypto e non, dato che sono diventati un vero e proprio fenomeno che ha lasciato a bocca aperta il mondo intero. Un meme nato per scherzo che genera, all’improvviso, miliardi di dollari… Assurdo!

Certo qualcosa che nessuno si sarebbe aspettato, ma che ha aperto la strada a una serie di conseguenze che viviamo ancora oggi, ovvero la mania delle meme coin! Queste infatti, da progetti strampalati sono diventate vere e proprie miniere d’oro capaci di far segnare rialzi senza precedenti.

Ora, cosa c’entra questo con PlayDoge? Semplicemente col fatto che il progetto PLAY punta a prendere Doge, trasformarlo in un giochino su blockchain in stile Tamagotchi e a renderlo un vero e proprio fenomeno, sfruttando la popolarità di queste due realtà sulle quali si basa.

Riuscirà a fare questo? Ovviamente le risposte solo il tempo potrà darle, ma noi vediamo grande potenziale in questo connubio. Stiamo parlando di uno dei giochi più popolari degli anni 90, insieme alla meme coin più popolare dei nostri tempi.

Se le meme coin ci hanno insegnato qualcosa, è che esplodono quando sono in grado di sfruttare i trend o dare al pubblico qualcosa di familiare. Ecco, PlayDoge riesce a fare entrambe le cose in un colpo solo, quindi ha i nostri favori del pronostico tra le nuove criptovalute.

Oggi PlayDoge capitalizza già oltre 5 milioni di dollari e viene attualmente scambiata al prezzo di 0,00507 dollari/unità. Con questa cifra che sembra destinata a salire presto man mano che il fondo del progetto crescerà. PlayDoge, infine, è senza dubbio una delle migliori criptovalute emergenti su cui investire in questo momento.

Sealana (SEAL) – la foca che si rimpinza di pastasciutta

Che le foche non siano propriamente animali magri e “in forma”, non è una novità per nessuno. In questo caso però Sealana gioca su questo fatto per creare quello che potrebbe essere un fenomeno che scaverà un solco nel mondo delle memecoin.

Andando con ordine e cercando di spiegare la situazione, iniziamo a vedere perché ci ha colpito questa foca panciuta. In primis, almeno secondo il nostro modestissimo parere, il mondo delle memecoin è pronto a espandersi oltre i soliti fenomeni canini, seppur questi restino un punto centrale che non andrà da nessuna parte.

Perché solo i cani? Siamo certi che non sia solo per loro il palcoscenico e, questa foca grassottella, potrebbe essere la risposta. Ma perché proprio lei? Per il semplice fatto che è un modello semplice, con qualcosa di già visto ma che lo elabora per renderlo molto personale.

Per chi non se ne fosse accorto (o non conoscesse il cartone), Sealana si basa su South Park come base del meme, prendendo un personaggio secondario apparso in un episodio e rendendolo protagonista di questo progetto. Un qualcosa di semplice da apprezzare, da ricordare e da amare, proprio quello che serve a una memecoin per avere successo.

Oggi SEAL ha già racimolato oltre 4 milioni di dollari dalla sua prevendita, cifra che è davvero significativa, con il token che viene scambiato a 0,022 dollari/unità. Se questo fenomeno spiccherà il volo, il potenziale è praticamente illimitato.

WienerAI (WAI) – meme coin e oracolo del trading

Le meme coin sono certamente una realtà interessante e un trend da osservare con grande attenzione, poiché riescono a dare vita a bull run davvero folli e a risultati che praticamente nessun altra moneta può generare in un tempo tanto breve.

A volte però è lecito chiedersi se non sarebbe più interessante trovare qualcosa col medesimo potenziale ma anche della sostanza dietro l’apparenza. WienerAI è la soluzione a questo dilemma, in quanto è una delle nuove criptovalute che unisce due mondi in uno.

Oltre a strizzare l’occhio alle meme coin canine con il cane salsiccia a farle da mascotte, c’è molto di più sotto la superficie. Infatti, gli ideatori di WienerAI, stanno sviluppando una intelligenza artificiale che, a pieno regime, sarà anche una sorta di consulente finanziario virtuale.

L’investitore potrà chiedere a questa AI come investire i propri soldi, dichiarando le proprie aspettative di ritorno e ottenendo una strategia fatta su misura in base a questo. Praticamente una realtà che potrebbe spazzare via la necessità di notizie come questa, mandando in pensione gli analisti di mercato.

Capito questo, non è difficile comprendere il potenziale di WAI, il quale potrebbe diventare un asset dal valore inestimabile. Se questo cane salsiccia riuscirà a cavalcare il treno delle meme coin e a diventare il punto di riferimento del mercato per gli investitori che cercano consigli, allora difficile pronosticare quanto in alto potrà andare.

Quello che è certo è che, allo stato attuale delle cose, WAI capitalizza già quasi 6 milioni di dollari (quella a capitale maggiore di questa lista) e viene scambiato a soli 0,000718 dollari/unità.

Base Dawgz (DAWGZ) – il base jumper che vuole volare alto

Per delle nuove criptovalute ispirate a Doge, ce ne sono altre ispirate a Shiba, come Base Dawgz. Questo è un trend abbastanza comune, in quanto permette agli ultimi arrivati di godere inizialmente della “gloria riflessa” delle capostipiti, ma poi di spiccare il volo in modo indipendente.

Come si è già visto storicamente, quando la meme coin originale “pompa”, anche la maggior parte di quelle a essa ispirate hanno delle ottime performance. Spesso sono in grado di superare anche di molto l’originale, in quanto hanno una capitalizzazione molto minore e afflussi di capitale spingono molto più in alto il prezzo.

Questa è una delle premesse che rendono il token DAWGZ interessante, ma non certo l’unica. Ad aggiungersi c’è il fatto che, sulla blockchain BASE, ci sia da tempo una fase di stallo e servano nuovi progetti interessanti che possano riaccendere gli animi della community che le gira intorno.

Questo token, nato originariamente proprio su BASE, punta a renderlo la sua casa e a far tornare di moda questa chain. Non ci riuscirà? Poco male, infatti DAWGZ è scambiabile anche su Avalanche, BSC, Solana ed Ethereum, altro fattore di enorme importanza.

Infatti, una cosa che spesso limita i potenziali investitori, è la difficoltà di raggiungere queste nuove criptovalute per acquistarle. Magari sono su una blockchain con costi elevati, della quale si ha poca familiarità o che non è compatibile col proprio wallet, quindi si finisce col ripiegare su altri progetti simili.

DAWGZ, essendo multichain (cosa non comune tra le meme coin), potrà essere facilmente acquistata praticamente da tutti. La cosa infatti già si nota, col progetto che capitalizza già oltre 1 milione e mezzo e col token che è salito fino a raggiungere un valore di scambio di 0,00502 dollari/unità.

99Bitcoins (99BTC) – l’istruzione che premia due volte

Se c’è qualcosa che manca nel mondo delle crypto, è certamente l’istruzione. Troppe persone entrano in questo mondo pensando o sperando di fare i soldoni senza nemmeno capire le dinamiche che si celano dietro una crypto come Bitcoin o come funziona un exchange.

Questo generalmente porta a tornare presto a casa col portafoglio più leggero e le pive nel sacco, magari dopo essere finiti preda di una delle tante truffe che, purtroppo, popolano questo mondo. La soluzione a tutto questo è istruirsi a dovere, ma spesso non si ha tempo, voglia o il giusto incentivo per farlo.

La soluzione a questo problema arriva col nome di 99Bitcoins, una piattaforma di e-learning (istruzione virtuale) che mette a disposizione dell’utente tutte le conoscenze di numerosi esperti per permettergli d’imparare le basi e anche le questioni più avanzate che ruotano intorno all’universo delle criptovalute.

Quindi? Nulla di troppo speciale fino a qui, giusto? Vero, a parte il fatto che 99Bitcoins ricompensa gli studenti più devoti col token 99BTC, il quale potrà poi essere messo in staking per ottenere maggiori introiti, oppure scambiato a mercato in cambio di moneta sonante.

Sì, hai capito bene, gli studenti di 99Bitcoins vengono ricompensati con la crypto nativa della piattaforma la quale è, fondamentalmente, denaro contante una volta convertita. Quindi sì, si viene tecnicamente pagati per imparare, proprio quell’incentivo che può fare la differenza tra uno studente mancato e un futuro esperto del settore.

Quindi 99Bitcoins è la piattaforma definitiva? Forse, questo solo il tempo potrà dirlo, ma è certo che sia qualcosa di unico nel suo genere e che può cambiare il mondo delle vecchie e nuove criptovalute per sempre. Oggi la piattaforma capitalizza circa 2 milioni e il token viene scambiato a 0.00109 dollari/unità.

Sponge V2 (SPONGE) – è di nuovo tempo per un 100x?

Siccome mettere solo nuove criptovalute ci sembrava un po’ troppo rischioso, abbiamo deciso di prendere una crypto che si è già affermata e che è pronta a ripetere la strabiliante prestazione che ha fatto giusto qualche mese fa, il tutto grazie al lancio di una nuova versione.

Andando con ordine, che cos’è Sponge V2? Si tratta della nuova versione di una memecoin che è stata lanciata nel 2023, aggiornata per tornare a cavalcare l’hype che è stato il grande fattore che le ha permesso di arrivare a una capitalizzazione di oltre 100 milioni nel precedente ciclo.

Perché Sponge V1 ha dampato? Semplicemente perché quello che va su, prima o poi, è destinato a tornare giù, per poi eventualmente riprendere il ciclo. Un 100x dal minimo ha ovviamente spinto tanti investitori dei primi giorni a vendere, anche spinti dal bear market delle crypto in generale.

Ora, dopo un lungo periodo di pausa, è stato fatto il bottom ed è tempo di grandi novità. Questa nuova versione del meme, vuole riaccendere l’hype e far tornare la community di questa spugna di mare a comprare all’impazzata. Ce l’ha fatta la prima volta, non c’è ragione di pensare che non possa rifarlo.

Questo gli investitori lo sanno benissimo e, per questa ragione, stanno già correndo a comprare SOPONGE, la quale ha già raccolto oltre 1 milione di capitale e il token ha un prezzo di 0,000142 dollari/unità. Da qui ai vecchi 100 milioni (o più), c’è ancora spazio per un 100x pulito.

eTukTuk (TUK) – chi ha detto che i giochi su blockchain sono noiosi?

Dei giochi su blockchain non se ne sente parlare troppo spesso, anche perché spesso sono sviluppati male e ben poco interessanti in un mondo dove PlayStation e Xbox esistono. Questo però è vero solo perché non sono state presentate realtà come eTukTuk, un gioco folle che farà innamorare molti.

Si tratta della versione sud-est asiatica di Crazy Taxy, ovvero il gioco dove un tassista pazzo sfrecciava per le strade della città correndo contro il tempo per portare i clienti a destinazione, facendo peripezie e incidenti a ogni curva. Un vero e proprio cult che si poteva trovare in quasi tutti i bar d’Italia e del mondo, che ha fatto innamorare milioni di giocatori.

Oggi questo gioco torna con un tuktuk come protagonista. Che cos’è un tuktuk? Un taxi e, più in generale, un mezzo di trasporto su base ape car che si può trovare praticamente ovunque in sud-est asiatico, con i suoi colori sfavillanti e quel sentore di pericolo mortale che accompagna ogni metro del suo percorso.

Sfrecciare per le vie di Bangkok su uno di questi non è per deboli di cuore, ma non è da meno il gioco in questione. Con eTukTuk si gioca a crazy taxy con un tuktuk, il che è abbastanza per dare ai nostalgici del gioco una nuova sfida e, a chi non lo avesse mai provato, una rivisitazione spettacolare ed esotica.

Inoltre, come spesso accade nei giochi su blockchain, si viene ricompensati col token TUK per giocare. Questa, come tutte le altre nuove criptovalute, potrà poi essere rivenduta per moneta sonante, oppure messa in staking per maggiori ricompense. Oggi eTukTuk capitalizza oltre 3 milioni e il token vale 0,033 dollari/unità.

Come trovare le nuove criptovalute?

Una domanda che spesso circola tra gli investitori nel mondo crypto è legata a come trovare nuove criptovalute. Qui cerchiamo di dare consigli utili in merito.

Seguire le fonti di notizie

Nei gruppi social, nelle chat di Telegram, sui giornali o un po’ ovunque su Internet, si possono trovare decine e decine di informazioni legate alla nuove criptovalute. Su Telegram ci sono, per esempio, gruppi di discussione su questo tema e basta seguirne una manciata per avere nomi a profusione.

Seguire gli exchange

Exchange come Binance, Crypto.com, Kucoin e chi più ne ha più ne metta, sono soliti avere lanci esclusivi e non di nuove criptovalute. Iscrivendosi si riceve una notifica di questi avvenimenti e si ha quindi la possibilità di comprarle tra i primi in assoluto.

Cercare su CoinMarketCap e simili

Sfruttando i siti e le relative app di realtà come CoinMarketCap, CoinGeko, Crypto Market Cap e altre realtà simili sono solite listare le nuove criptovalute fin dai loro albori. Qui, scorrendo le sezioni dedicate alle novità, è possibile vederle e consultare anche le loro performance sul mercato.

Conclusioni

Quindi queste sono le nuove criptovalute che, per una ragione o per un’altra, sembrano avere le migliori prospettive per il 2024. Con un bull market che è in fase di stallo, spostarsi su progetti che hanno ancora da crescere può essere un’ottima idea per diversificare il portafogli.

Ovviamente ognuno deve ponderare la propria propensione al rischio, valutando bene le mosse ed evitando di andare all-in su un solo progetto, cosa mai salutare. Ovviamente però, come sempre, questi non sono consigli finanziari.

FAQ sulle nuove criptovalute

Come guadagnare con le nuove criptovalute?

Per ottenere profitto con le nuove criptovalute occorre scoprire le gemme nascoste tramite news e analisi di mercato, entrare al momento giusto e vendere prima del ritracciamento. Ovviamente questo è un modo semplicistico di vedere le cose, le quali non sono affatto semplici.

Qual è il migliori broker per le nuove criptovalute?

Il miglior broker per le nuove criptovalute è Kucoin, il quale è solito listare crypto ancora praticamente sconosciute.

Quali sono le differenze tra le nuove criptovalute e Bitcoin?

Dipende da quali nuove criptovalute si parla. Ognuna è fatta a suo modo ma, in linea di massima, sono progetti a rischio maggiore rispetto Bitcoin.

Come scegliere le nuove criptovalute?

Anche qui, impossibile rispondere. In generale si consigliano progetti unici, originali, con una buona community o con un forte marketing alle spalle.