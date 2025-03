Nuove regole sui powerbank in aereo: sicurezza al primo posto

Dall'1 aprile nuove restrizioni per il trasporto di powerbank in aereo: vietato l'uso a bordo e regole stringenti per le batterie al litio.

