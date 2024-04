OCCASIONE AMAZON: Monitor Philips Full HD 24''a 89€ (-18%)

Quando si lavora molte ore al PC, è importante avere un monitor di qualità che non affatichi ulteriormente i tuoi occhi. Il Monitor Philips 241V8LAB da 24” risponde perfettamente a questo tipo di esigenza dato che è stato progettato proprio per preservare il benessere dei tuoi occhi, garantendo allo stesso tempo ottime prestazioni. Se stai cercando da tempo un monitor economico, ma di qualità, l’offerta Amazon di oggi fa assolutamente al caso tuo. Grazie allo sconto del 18% di oggi, puoi acquistare questo Monitor Philips con tecnologia Flicker Free e Low Blue Mode ad un prezzo praticamente irrisorio: solo 89€.

Monitor Philips 24” con altoparlante integrato e flicker free

Questo Monitor Philips è ideale per le tue attività di studio o lavoro giornaliere, ma anche per lo svago ed il gaming. L’alta definizione ti permette di godere di immagini sempre chiare e dai colori definiti, consentendoti di ammirare anche i più piccoli dettagli mentre guardi i tuoi film e le tue serie tv preferite. La tecnologia Smart Contrast regola l’allineamento cromatico per donarti immagini ancor più vivaci e brillanti rispetto a quelle che puoi trovare sui normali monitor di questa fascia.

Inoltre, il monitor è dotato di una frequenza di aggiornamento da ben 100Hz cosa che lo rende adatto anche agli appassionati di videogiochi, garantendo sempre il massimo della fluidità durante le sessioni di gioco anche più intense.

Ovviamente, però, la caratteristica distintiva di questo monitor resta la presenza delle tecnologie Flicker Free e Low Blue Mode che riducono l’affaticamento degli occhi, aumentando al tempo stesso il comfort visivo per evitare che i tuoi occhi si stanchino più del dovuto dopo ore ed ore di utilizzo.

Aggiungilo ora al carrello e metti le mani su un monitor economico, ma provvisto di tutte le caratteristiche di cui hai bisogno per le tue sessioni di gioco, studio e lavoro. La spedizione è gratuita con Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.