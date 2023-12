OCCASIONE DEFINITIVA di Amazon per Redmi Watch 3 Active: appena 59€

A distanza di poco più di una settimana dall’arrivo di Natale, l’ottimo smartwatch economico Redmi Watch 3 Active è in vendita su Amazon a un prezzo davvero super conveniente. Si tratta a tutti gli effetti dell’occasione più ghiotta del momento per acquistare un wearable completo di tutto, al prezzo regalo di appena 59€.

Entrando nello specifico Redmi Watch 3 Active monta un bel pannello LCD da 1.83” perfetto per leggere facilmente le notifiche in arrivo dal tuo smartphone (supporta Android e iOS), mentre la batteria integrata ti accompagna senza fatica per ben 12 giorni a fronte di una ricarica.

Prezzo assolutamente fuori scala per l’eccellente smartwatch economico Redmi Watch 3 Active

Nonostante il prezzo davvero conveniente è presente anche una nutrita quantità di sensori, a partire da quello in grado di registrare costantemente la frequenza cardiaca e anche la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2); inoltre, è anche un fitness tracker a tutti gli effetti capace di registrare le informazioni relative a più di 100 modalità di allenamento.

Oggi hai l’occasione più ghiotta di fine anno per allacciare al polso uno smartwatch bello, economico e ricco di funzioni smart (e non solo); non farti scappare il wearable di Redmi in vendita su Amazon a prezzo regalo, a maggior ragione adesso che puoi riceverlo direttamente a casa prima di Natale con i servizi Prime di Amazon.

