OCCASIONE IMBATTIBILE su Amazon per le cuffie da gaming Astro A10

Con lo sconto immediato del 20% su Amazon le cuffie da gaming Astro A10 rappresentano un acquisto quasi obbligatorio, se non altro perché ti assicurano un’esperienza di gioco di buon livello e senza compromessi.

Disponibili in pronta consegna al prezzo shock di appena 52€, le cuffie a marchio Logitech sono amate da milioni di videogiocatori in tutto il mondo per le numerose qualità e funzionalità extra.

Le cuffie da gaming Astro A10 sono in caduta libera su Amazon a un prezzo ridicolo

Innanzitutto, comodità: a nessun piace indossare un paio di cuffie per ore e ore e lamentare dolori al collo e alla testa. La struttura delle cuffie Astro, seppur ultraresistente, è leggerissime e i padiglioni avvolgono delicatamente le tue orecchie senza creare alcun fastidio.

I driver dinamici da 32mm sono perfetti per ascoltare con precisione la posizione dei tuoi nemici ma anche i dialoghi, mentre il microfono ad archetto è perfetto per comunicare facilmente con i tuoi amici in party – è presente anche la funzionalità Flip-to-Mute per disattivare il microfono senza farti ascoltare in cuffia.

Compatibili al 100% con i computer da gaming e le console (PlayStation, Xbox e anche Nintendo Switch), il cavo jack da 3.5mm presenta anche un pratico controllo per gestire il volume senza dover mettere il gioco in pausa.

Con una spesa minima di 52€ su Amazon hai a disposizione un paio di cuffie da gaming perfette per ogni tipologia di gioco; sfrutta immediatamente lo sconto del 20% e i servizi Prime per riceverle a casa già domani, senza costi di spedizione aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.