OCCHIO, è questo il Motorola che dovete comprare per fare DAVVERO un'affare (99€)

Se siete alla ricerca di uno smartphone senza eccessivi fronzoli, ma al contempo completo di tutto quel che serve ai giorni nostri, il Motorola moto g04 è un’opzione interessante per chi cerca un dispositivo affidabile e conveniente con specifiche solide. Inoltre oggi lo trovi in super offerta su Amazon a un prezzo convenientissimo, ovvero appena 99€ con lo sconto del 17% e le spese di spedizione gratuite via Prime.

Motorola moto g04 scontatissimo del 17% su Amazon

Il Motorola moto g04 è dotato di un display da 6.56″ HD+ con refresh rate di 90 Hz, che offre un’esperienza visiva fluida e coinvolgente. La fotocamera da 16 MP consente di catturare foto e video di alta qualità, mentre la batteria da 5000 mAh assicura una lunga durata e la ricarica rapida da 15W consente di riportare rapidamente il dispositivo alla piena potenza.

Con una memoria interna da 64 GB espandibile e la doppia SIM, offre ampio spazio di archiviazione e flessibilità nell’uso. Inoltre, la certificazione IP52 garantisce una protezione affidabile contro acqua e polvere, mentre la presenza di NFC consente una connettività senza contatti per pagamenti e altre funzionalità.

Il moto g04 è alimentato da Android 14, offrendo le ultime innovazioni e miglioramenti di sicurezza di Google. Inoltre, la cover inclusa fornisce una protezione aggiuntiva e un tocco di stile al dispositivo. Con un design moderno e prestazioni affidabili, il Motorola moto g04 è una scelta ideale per gli utenti che cercano un dispositivo completo e conveniente. Allora non esitare troppo, corri su Amazon e sfrutta l’offerta per accaparrartelo con appena 99€ con lo sconto del 17% e le spese di spedizione gratuite via Prime.

