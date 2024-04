OFFERTA A TEMPO FAVOLOSA: Friggitrice ad aria a SOLI 59€ su Amazon

La friggitrice ad aria è diventata un elettrodomestico indispensabile in cucina, soprattutto per chi ama gustare cibi croccanti e con pochi grassi. Il tempo che si risparmia poi è notevole e ci si può sbizzarrire con il tipo di preparazioni grazie alle differenti modalità di cottura. Se stavi pensando da tempo di acquistarne una, c’è un ottimo prodotto Russel Hobbs in offerta a tempo su Amazon. Praticamente grazie allo sconto dell’8%, puoi finalmente acquistare una friggitrice ad aria, efficace e con tantissime funzioni, a soli 59,99€. Un prezzo troppo ghiotto per non farci seriamente un pensierino.

Friggitrice ad aria: il tuo alleato in cucina

Questa friggitrice ad aria è l’ideale per cuocere le tue pietanze in maniera veloce e uniforme. Dispone di 10 programmi di cottura preimpostati oltre alla classica frittura ad aria, cosa che ti permette davvero di sbizzarrirti con le preparazioni. Puoi scongelare in un attimo i cibi surgelati, ma anche riscaldare, grigliare, arrostire e tanto altro ancora.

Inoltre, grazie alla tecnologia Rapid Air l’aria riscaldata fino ad un massimo di 200°C circola nel cestello in maniera rapida ed omogenea garantendo una perfetta croccantezza. Ovviamente, parliamo di una friggitrice facilissima da usare: il display digitale intuitivo ti segue passo passo nell’impostare modalità e temperature e non dovrai neanche preoccuparti della pulizia, dato che questo elettrodomestico dispone di pentola interna e griglia rimovibili, entrambe lavabili in lavastoviglie per il massimo risparmio di tempo.

Sfrutta ora la fantastica offerta a tempo e risparmia ben 15 euro sull’acquisto di questa strepitosa friggitrice ad aria. Puoi finalmente cambiare il tuo modo di cucinare con una piccolissima spesa.

