OFFERTA A TEMPO: Stereo per auto touch screen compatibile con iOS e Android scontata del 5%!

Carpuride W103 Pro è uno stereo per auto con trasmissione Wireless Bluetooth, compatibile con Apple Carplay & Andorid Auto, Schermo Touch da 10,3 pollici 1080P, Mirror Link/GPS/Siri/FM/Google. Ancora per pochi minuti puoi prenderlo con il 5% di sconto, quindi lo paghi solo 256,30 euro!

Carpuride W103 Pro: le caratteristiche

CARPURIDE 10.3″ è uno stereo auto portatile compatibile con Apple Carplay e Android Auto. Dopo il collegamento wireless, metti tutte le migliori funzioni del tuo telefono in un touchscreen hd pulito, sicuro e facile da usare, gestisci senza fili la navigazione gps, i messaggi, le chiamate telefoniche, la musica Bluetooth, Siri. Rispetto al singolo canale BT del w103, che supporta solo il vivavoce BT, il w103 Pro presenta un design a doppio BT che permette di utilizzare il BT 5.0 per chiamate vivavoce senza fili e l’ascolto tramite altoparlante quando abbinato a uno smartphone. Il trasmettitore Bluetooth ti consente di collegare gli altoparlanti della tua auto, consentendoti di godere di una qualità del suono perfetta quando abbinato alla tua auto.

W103Pro utilizza un altoparlante da 4Ω5W che offre bassi potenti e voci ultra chiare, garantendo un suono chiaro e fedele. Dispone inoltre di un microfono integrato e di una funzione vivavoce che consente chiamate telefoniche più fluide, ascolto di musica, notifiche di testo e persino controllo vocale tramite l’assistente Google o Siri del tuo dispositivo. Il Carpuride W103 Pro è dotato dell’ultima tecnologia Phone Mirror-Link, che lo rende compatibile con quasi tutti i telefoni Android e iOS per il Mirror-Link. Con questa funzione, puoi facilmente accedere alla navigazione mappe, ai video di YouTube e alla tua musica preferita a portata di mano. Il monitor capacitivo HD a tocco completo vanta una risoluzione di 1024*600, offrendoti un’esperienza di visualizzazione reattiva e chiara. La luce sensore è appositamente progettata per proteggere i tuoi occhi durante la guida. Quando guidi attraverso un tunnel, la luce sensore illuminerà automaticamente il display. Quando esci dal tunnel, la luce sensore ridurrà automaticamente la luminosità del display per evitare affaticamento visivo e garantire una visibilità ottimale. Con il suo EQ preimpostato integrato e l’EQ HD personalizzato a 16 bande.

