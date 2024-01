OFFERTA A TEMPO: Tagliacapelli con 10 Pettini, 15 tipi di Lunghezza e batteria infinita a soli 23 euro!

GLAKER ha ideato questo Tagliacapelli per uomo Professionale 2 in 1 con Lama T, lame in ceramica senza fili, 10 Pettini, 15 Impostazioni di lunghezza da 0,5 mm a 25 mm, batteria fino a 300 minuti di autonomia. Ancora per pochi minuti puoi prenderlo a soli 23,31 euro!

GLAKER Tagliacapelli per uomo: le caratteristiche

Sostituisce 2 testine intercambiabili (tagliacapelli in ceramica al titanio, lama a T). Il tagliacapelli professionale GLAKER per uomo è sufficiente per tagliare i capelli, rifinire la barba, scolpire e persino per la cura del corpo. Include grembiule per il taglio dei capelli, spazzola per la pulizia, olio per la lama, pettine per capelli per uso domestico o per parrucchieri professionisti. Il taglio dei capelli con batteria ricaricabile da 2000 mAh premium agli ioni di litio,Macchinetta per capelli offre fino a 300 minuti di autonomia con ricarica di 3 ore cavo USB Type-C. Se il tempo a disposizione è limitato, il taglia capelli professionale senza fili dispone di una ricarica rapida di 10 minuti per un’autonomia di 25 minuti. Adotta un motore Turbo avanzato e lame affilate, per dire addio agli impuntamenti durante il taglio dei capelli. Con 2 velocità (6000/7000 giri al minuto) tra cui scegliere, raggiunge un taglio fino a 3 volte più veloce rispetto agli altri. Modalità super silenziosa è adatta ai bambini o alle persone sensibili al rumore.

Il quadrante di precisione incorporato nel taglia capelli in ceramica di titanio offre 5 lunghezze regolabili (0,5-2,5 mm) e include 10 pettini guida (3 mm/6 mm/9 mm/13 mm/16 mm/19 mm/22 mm/25 mm/sinistra/destra). 15 impostazioni di lunghezza selezionabili, che forniscono una varietà di opzioni per i capelli e aiutano a controllare la lunghezza dei capelli. Le 2 testine sostituibili consentono di smontarle e lavarle con acqua. Mentre i residui di capelli all’interno del trimmer possono essere puliti delicatamente con la spazzola inclusa. In caso di problemi di toelettatura, siamo sempre pronti e disponibili ad aiutarvi.

