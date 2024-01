OFFERTA A TEMPO: Videoproiettore 4K professionale a soli 179 euro! Porta il cinema in casa

WiMius è un Proiettore 4K, 550 ANSI, WiFi, Bluetooth, 1080P Full HD, con APP integrate, per Home Cinema, fornito con treppiede: ora la paghi solo 179,24 euro grazie alla combo sconto 5% + Coupon 25 euro!

WiMius Proiettore 4K: le caratteristiche

Il WiMiUS P63 proiettore 1080P full hd con Android TV integrato offre 7.000+ App e 1.000.000+ film ed episodi TV. Goditi un intrattenimento senza fine con i tuoi film e giochi di calcio preferiti su Netflix, YouTube, Disney+, Prime Video, HBO Max e altro ancora. Con la messa a fuoco elettrica, basta fare clic i pulsanti F sul telecomando del videoproiettore Android per mettere a fuoco facilmente e la nitidezza dell’immagine sarà ottenuta a piacimento. Con risoluzione nativa 1920*1080, alta luminosità 550 Ansi e rapporto di contrasto 20000:1, questo proiettore Full HD offre immagini chiare e nitide con colori vivaci. Vivi un’esperienza visiva davvero coinvolgente per i tuoi film e programmi preferiti. Il treppiede per proiettore incluso offre la libertà di posizionare il proiettore 4K all’altezza ideale, eliminando la necessità di adattarsi alle limitazioni dello schermo o del tavolo.

La più recente tecnologia di connettività WiFi6 offre un’esperienza di streaming video online molto più fluida e senza ritardi. Converti facilmente gli schermi dei tuoi dispositivi iOS, Android e laptop sul grande schermo in qualsiasi momento(senza cavi o adattatori). Il proiettore Bluetooth 1080P WiFi è inoltre dotato di altoparlanti stereo hi-fi integrati e Bluetooth 5.2 per collegare cuffie o altoparlanti.Immergiti nei tuoi film, programmi o musica preferiti. Con la keystone verticale ±30°e 4P manuale, puoi regolare facilmente i 4 angoli dell’immagine per ottenere un effetto di proiezione ottimale in qualsiasi direzione di posizionamento. Con lo zoom è possibile ridurre le dimensioni dal 100% al 50% tramite telecomando senza spostare frequentemente il proiettore Android. È ora di dire addio alle limitazioni del luogo o dell’angolo e di immergerci in una meravigliosa serata al cinema con proiettore WiFi. Dotato di interfacce HDMI, USB, AV e uscita audio, WIMIUS proiettore cinematografico funziona perfettamente con iPhone/telefoni Android, tablet/iPad, laptop, MacBook, chiavetta USB, box TV, lettori DVD, PS4, ecc. Può riprodurre PPT/ EXCEL/WORD/PDF dalla chiavetta USB. Può essere applicato a home theater, videogiochi, feste e attività all’aperto. La garanzia di 3 anni ti dà tranquillità dopo l’acquisto.

WiMius è un Proiettore 4K: ora la paghi solo 179,24 euro grazie alla combo sconto 5% + Coupon 25 euro!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.