Offerta BOMBA: POCO X6 Pro a 379€ con 512 GB di memoria e tripla fotocamera

Dopo anni e anni di utilizzo continuo e ripetuto, è ormai inevitabile trovarsi a mandare in pensione il proprio smartphone, soprattutto a causa della batteria completamente consumata e non più prestante come nei primi tempi. Alla luce di questo Amazon ha ben pensato di proporti POCO X6 Pro in offerta al sensazionale prezzo di soli 379 euro, con un ottimo 10% di sconto a confronto dell’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso POCO.

POCO X6 Pro: tanta la potenza, poco il prezzo

Nel caso dell’offerta proposta da Amazon lo smartphone è disponibile rispettivamente nelle colorazioni Bright Grey o Yellow, in modo da adattarsi perfettamente ai tuoi gusti e preferenze di stile. Partiamo innanzitutto dal processore, che rappresenta a tutti gli effetti il cuore pulsante e motrice di questo splendido smartphone, con il chip Snpadragon 7s Gen 2 a farlo da padrona: grazie ad esso potrai avviare qualsiasi app che desideri, anche quelle più pesanti come nel caso del fotoritocco o del videoediting, senza avere il benchè minimo tentennamento o esitazione di sorta.

La memoria interna in questo caso è davvero sensazionale, con ben 512 GB di spazio libero: potrai archiviare tutte le tue foto, video e file di qualsiasi altra natura che desideri, senza la costante preoccupazione di eliminare file e liberare spazio.

Niente da dire anche per l’autonomia, in questo caso garantita dalla batteria da ben 5100 mAh, con cui potrai arrivare serenamente alla fine della tua giornata lavorativa, senza la necessità stringente di portarti dietro powerbank o altri accessori simili per la ricarica aggiuntiva.

Molto buono anche il comparto fotocamere, grazie al sensore posteriore da ben 64 megapixel con il quale potrai fare i tuoi migliori scatti in ogni condizione di luce, aiutato dalla stabilizzazione ottica dell’immagine.

Con appena poco più di 370 euro puoi portarti a casa uno dei migliori smartphone di fascia media, con cui potrai fare foto, gestire app di qualsiasi tipo o guardare film in mobilità: questo e tanto altro ci spinge a consigliarti di acquistare questo POCO X6 Pro in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.