Echo Pop + Ring: bundle esageratamente scontato per rivoluzionare il citofono di casa!

Echo Pop e Ring rappresentano un’accoppiata vincente e iper accessibile per trasformare il tradizionale campanello di casa in un dispositivo intelligente di ultima generazione. Questo pacchetto include Ring Intercom, un dispositivo compatto che si integra direttamente con il campanello esistente e Echo Pop, il rinnovato speaker Bluetooth dotato di tutte quelle funzionalità avanzate che hanno fatto la fortuna dei dispositivi Echo. Grazie a questa accoppiata, sarà possibile interagire con il campanello dovunque ci si trovi, sia via app che ovviamente rispondendo attraverso Echo Pop quando si è in casa. E il costo di questo bundle? Esageratamente scontato! Solo 56,99 euro, ovvero 72,99 euro in meno rispetto agli articoli acquistati separatamente! Che occasione da non perdere!

Accoppiata vincente

Ring Intercom si rivela essere un dispositivo estremamente pratico per rivoluzionare il vecchio citofono. L’installazione è un gioco da ragazzi: veloce e senza complicazioni, non c’è bisogno di fare lavori o chiamare tecnici specializzati. Immaginate la comodità di gestire il proprio citofono da remoto, attraverso un’applicazione dedicata: ma le funzionalità di Ring Intercom non si fermano qui: offre la possibilità di comunicare e concedere l’accesso all’abitazione, nonché di programmare l’ingresso di amici e familiari in momenti specifici grazie all’uso di una chiave ospite e al sistema di Verifica automatica.

Proprio come il Ring Intercom, Echo Pop beneficia enormemente dall’integrazione con Alexa. Questo altoparlante supporta un’ampia varietà di piattaforme musicali, tra cui Amazon Music, Apple Music, Spotify e Deezer. Non serve solo per ascoltare musica: è possibile gestire altri dispositivi smart della casa tramite app o comandi vocali. Echo Pop è anche un bell’oggetto, grazie ad un design semisferico, originale ed elegante, perfetto per qualsiasi tipo di arredamento.

Echo Pop + Ring: solo 56,99 euro, ovvero 72,99 euro in meno rispetto agli articoli acquistati separatamente! Che occasione da non perdere!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.