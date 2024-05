Google Pixel 7a, l'esperienza Android in purezza con uno sconto mai visto! MENO 31 PER CENTO!

Se volete provare l’esperienza Android in purezza, con uno smartphone iper ottimizzato quindi, essendo prodotto e sviluppato da Google al cento per cento, ma non volete spendere una fortuna, l’unico modo è quello di comperare un Pixel 7a. Uno smartphone di fascia media alta, tanto per appiccicargli un’etichetta, che oggi grazie alla super offerta Amazon possiamo acquistare con un sconto gigante MENO 31%, che fa crollare il prezzo di brutto! Da 509 euro Pixel7A costa ora 349 euro! Un prezzo tutto sommato accessibile, che lo pone in diretta concorrenza con i colossi cinesi e coreani, ma qui c’è tutto il know how di Google dietro, che dopo aver fatto il suo sistema operativo si è fatta anche lo smartphone! Occasione unica! MENO 31%! MENO 160 euro!

Android al suo massimo

Pixel 7a ha un design simile al fratello maggiore Pixel 7, con una scocca in alluminio e un pannello posteriore in vetro. Materiali Premium quindi.

Pixel 7a è dotato di un display OLED da 6,1 pollici molto luminoso con una frequenza di aggiornamento di 90Hz.

Il cuore di Pixel 7a è la CPU realizzata da Google stessa Tensor, lo stesso chip che si trova nel Pixel 7 e Pixel 7 Pro. Questa potente CPU garantisce prestazioni fluide e veloci, e soprattutto gestisce una serie di funzioni esclusive del telefono. Come la batteria adattiva, grazie alla quale il telefono gestisce la sua durata in base a come lo si usa. Più in generale è spiccatamente riconoscibile per le sue capacità di intelligenza artificiale, ottimizzando funzionalità come l’elaborazione delle immagini, la traduzione e il riconoscimento vocale di Google Assistant.

Pixel 7a vanta un eccellente sistema di fotocamere, simile a quello del Pixel 7. La fotocamera posteriore principale è da 64 megapixel e offre una qualità dell’immagine eccellente, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Il telefono dispone anche di una fotocamera ultra grandangolare da 12 megapixel e una fotocamera frontale da 11,1 megapixel per selfie e videochiamate. Inutile dire che lato imaging, forte delle ottimizzazioni dell’intelligenza artificiale e di ottimi sensori, gli scatti di Pixel7a sono di grandissima qualità.

Ovviamente poi il supporto sia in termini di versioni di Android che di patch si sicurezza è garantito per diversi anni!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.