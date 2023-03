Offerta di primavera Amazon: controller wireless per XBOX e PC ad un prezzo SHOCK

Il controller wireless per Xbox ha visto alcuni miglioramenti nel corso degli anni. Il gamepad Xbox Series X | S offre una sensazione più premium, grazie a trame tattili migliorate e geometrie che si traducono in un’esperienza di gioco più accessibile e confortevole. Acquistalo ora su Amazon a soli 46,99€ invece di 59,99€.

Il controller wireless per Xbox ospita una serie di miglioramenti per migliorare l’esperienza di gioco, e siamo felici di vedere che Microsoft ha finalmente implementato un pulsante di condivisione dedicato per rendere molto più semplice l’acquisizione di schermate e video durante il gioco.

Inoltre, sembra che il nuovo gamepad di Microsoft prenda ispirazione dal controller wireless Xbox Elite Series 2, prendendo alcune delle funzionalità di prim’ordine del controller premium in una forma più economica.

Disponibile in Carbon Black e Robot White, il controller wireless per Xbox è disponibile anche in un sorprendente Shock Blue. Da allora, abbiamo visto la gamma aprirsi in modo significativo e se sei disposto a pagare un piccolo extra per la personalizzazione, puoi persino progettare la tua combinazione di colori, grazie a Xbox Design Lab.

In apparenza, il controller wireless per Xbox non sembra molto differente dal suo predecessore. Ha una forma simile e mantiene il tradizionale layout di pulsanti e grilletti. Sfoggia una finitura opaca che si avvicina molto al design delle nuove console. Tuttavia, sono disponibili altre varianti di colore del controller (dovrai acquistarle separatamente, mentre una versione bianca è inclusa con Xbox Series S) e alcune potrebbero essere meno soggette a graffi. Approfitta ora dello sconto del 22% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.