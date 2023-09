Occasione d'oro: -20% sull'iPhone 14 Plus da 128GB

L’iPhone 14 Plus da 128GB è uno smartphone fantastico con uno splendido display OLED da 6,7 pollici e un design in alluminio aerospaziale elegante e ultraresistente. Proprio per questi motivi, non devi farti sfuggire l’offerta BOMBA sul dispositivo sopracitato. Solo per oggi è possibile acquistare lo smartphone della società capitanata da Tim Cook a soli 949,00€, uno sconto del 20% sul prezzo originale di 1.179,00€.

iPhone 14 Plus da 128GB con display OLED da 6,7 pollici

L’ampio display Super Retina XDR con tecnologia OLED da 6,7 pollici dello smartphone, ti consentirà di guardare contenuti i streaming e/o giocare senza problemi. Ha una luminosità di picco di 1200 nit, un contrasto di 2.000.000:1 e Dolby Vision.

Il tutto è rivestito dal vetro in Ceramic Shield, materiale progettato esclusivamente per gli smartphone Apple che è più resistente di qualsiasi altro vetro utilizzato dai competitors. Grazie a ciò, non dovrai preoccuparti di nulla.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, troverai una nuova fotocamera principale con con apertura ƒ/1.5, un obiettivo ultra-grandangolo in grado di offrire una prospettiva unica per inquadrature più ampie, una nuova fotocamera frontale TrueDepth con apertura ƒ/1.9, un Flash True Tone migliorato e la nuova modalità azione che ti consente di girare video anche in movimento grazie ad alcune funzioni che regolano forti tremolii.

Il tutto è alimentato dal potente chip A15 di Apple con una GPU 5-core, la quale offre una grafico fluida per le app video ed i giochi, una CPU 6-core e Neural Engine 16‑core è in grado di eseguire 15.800 miliardi di operazioni al secondo.

Inoltre, il chip influisce positivamente anche sull’autonomia del dispositivo. Secondo Apple, infatti, l’iPhone 14 Plus è ha più autonomia di ogni altro iPhone. Non dovrai, quindi, preoccuparti di rimanere a secco neanche durante le giornate più intense.

Affrettati, l’offerta è disponibile soltanto per un periodo limitato di tempo. Acquista subito l’iPhone 14 Plus da 128GB al prezzo bomba di 949,00€.

