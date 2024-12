Offerta lampo: Mouse ergonomico verticale a soli 17€, ancora per pochissime ore

Ancora per pochissime ore puoi approfittare della mega offerta sul Mouse ergonomico verticale Bnnwa! Al momento è disponibile su Amazon a soli 17 euro con un mega sconto del 21%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfittane il prima possibile, la maxi promozione è agli sgoccioli e gli articoli stanno andando a ruba!

Mouse ergonomico verticale Bnnwa: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Mouse ergonomico verticale Bnnwa si contraddistingue per un design unico che allevia l’affaticamento del polso incoraggiando una posizione più naturale della mano e del polso, rendendo le sessioni di lavoro più comode ed efficienti.

La modalità di utilizzo è davvero semplice e versatile in quanto può collegare fino a 3 dispositivi tramite Bluetooth o ricevitore 2.4G. È possibile anche passare da uno all’altro con un solo clic, migliorando l’efficienza del flusso di lavoro e la modalità di multitasking in generale.

Allo stesso tempo, la sua compatibilità è davvero enorme tanto da poter essere utilizzato con desktop, laptop, Chrome e così via. Anche i tasti multifunzionali ottimizzano il flusso di lavoro: i pulsanti avanti/indietro offrono una navigazione fluida, mentre il pulsante Desktop consente di visualizzare/nascondere rapidamente il desktop.

L’autonomia del mouse non è da meno infatti include una batteria AA che dura fino a 12 mesi e, tra l’altro, entra in modalità di risparmio energetico dopo 8 minuti di inattività quindi basterà premere il pulsante sinistro o destro per svegliarsi. In più, l’indicatore di batteria scarica fornisce un preavviso di una settimana prima della sostituzione.

