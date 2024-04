OFFERTA LAMPO sul Caricatore USB-C da 100W: a MINI PREZZO ancora per poche ore

Hai ancora pochissime ore per approfittare ell’offerta lampo sul potentissimo Caricatore USB-C VOLTME da 100W! Oggi è disponibile su Amazon a soli 31 euro grazie ad uno sconto del 20% ed un ulteriore coupon del 10% da applicare al momento dell’ordine.



Caricatore USB-C VOLTME: massima potenza e dimensioni ridotte

Il Caricatore USB-C VOLTME è perfetto per computer portatili, tablet e telefoni cellulari.

Dotato di più porte USB, è in grado di caricare più dispositivi contemporaneamente senza compromettere la velocità. Inoltre, la compatibilità universale del caricabatterie ne garantisce il funzionamento armonioso con un’ampia gamma di dispositivi, affermandosi come accessorio indispensabile per gli appassionati di tecnologia.

Il segreto delle sue dimensioni ridotte sta nella tecnologia GaN III che incorpora. Questa architettura lo rende tre volte più piccolo e leggero di un caricabatterie tradizionale. Inoltre, fornisce una densità di potenza 3 volte superiore e carica i dispositivi 3 volte più velocemente. La tecnologia GaN III rende questo caricabatterie incredibilmente efficiente, riducendo al minimo le perdite di energia dovute al calore.

È dotato di tre porte, in grado di caricare 3 dispositivi contemporaneamente, due porte USB-C e una singola porta USB-A. Quando si caricano le tre porte contemporaneamente, la porta USB-C 1 eroga 45W, la porta USB-C 2 30W e la porta USB-A 18W.

Dispone anche di Smart Power Distribution, il sistema di distribuzione dell’energia V-Dynamic che configura autonomamente la modalità di ricarica e distribuisce l’energia tra le diverse porte occupate.



Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.