OFFERTA LAMPO sul Tablet con Android 13: oggi in DOPPIO SCONTO

Hai bisogno di un tablet che sia adatto sia a lavoro che per l’intrattenimento quotidiano? Abbiamo quello che fa per te! Si tratta del Tablet HiGrace 2K, oggi disponibile su Amazon a soli 108 euro grazie ad uno sconto del 5% ed un ulteriore coupon del 5% da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Il doppio sconto è davvero conveniente, approfittane subito!

Tablet HiGrace 2K: specifiche tecniche e funzionalità

Il Tablet HiGrace 2K è dotato di un sistema Android 13, che funziona con un potente processore Octa-Core 2.0GHz, adotta il nucleo di architettura A55.

Fornisce un’esperienza di sistema più personalizzata, sicura e facile da usare, con protezione della privacy e sicurezza aggiornate. Inoltre adotta la tecnologia WiFi di 6a generazione, con chip WIFI dual-band integrato, WiFi 6G e WiFi 2.4G più stabile.

Questo modello dispone di 10(4+6)GB RAM+128GB ROM di grande capacità e supporta 1TB di spazio di archiviazione espanso. L’ampia memoria consente di memorizzare più e-book, musica, immagini, video e giochi senza nessun rallentamento.

Il display FHD 2K ultra-alto ha una risoluzione di 2000×1200. L’algoritmo di ottimizzazione del colore T-Color 2.0 consente di visualizzare colori più vividi e realistici e immagini più chiare, offrendo una visione straordinaria quindi risulta ideale per guardare film, video e leggere.

Per finire, la batteria di grande capacità da 6800 mAh, con un lungo tempo di standby, consente di leggere e navigare per un’intera giornata senza nessuna preoccupazione. In più, la porta di ricarica USB-C non distingue tra fronte e retro, rendendo la ricarica più comoda.

Oggi il Tablet HiGrace 2K è disponibile su Amazon a soli 108 euro grazie ad uno sconto del 5% ed un ulteriore coupon del 5% da applicare al momento dell’ordine. L’offerta è in scadenza quindi coglila al volo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.