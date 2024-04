OFFERTA LAMPO sull'Alimentatore Surface Pro: ricarica sicura e SUPER VELOCE

Da adesso in poi potrai caricare i tuoi dispositivi elettronici in maniera super veloce con questo caricabatterie potentissimo! Si tratta dell’Alimentatore Surface Pro da 65W, al momento disponibile su Amazon a soli 21 euro grazie ad uno sconto del 5% ed un ulteriore coupon del 25% da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa attivando un abbonamento Amazon Prime. Ma fai in fretta, l’offerta è lampo e i prodotti stanno per terminare!

Alimentatore Surface Pro da 65W: massima energia e corpo super compatto

L’Alimentatore Surface Pro ha un cavo da 1,5 metri che fornisce 60 W per ricaricare rapidamente tutti i tuoi dispositivi elettronici, dagli smartphone ai pc portatili.

È alimentato dalla tecnologia GaN III, che si ricarica più velocemente e più potente tramite cavo USB C. Questo vuol dire, ad esempio, che il tuo MacBook Pro 15″ può passare da 0% a 100% in poco meno di deu ore. Nello specifico, il chip elettronico interno di alta qualità migliora al massimo l’efficienza di ricarica oltre il 97% e mantiene freschi i componenti interni.

Il caricabatteria ha anche un design compatto con un volume inferiore del 33% rispetto a quelli standard, ed offre una maggiore potenza di ricarica per tutti i dispositivi, dagli smartphone ai tablet passando per i laptop. Inoltre è certificato con lo standard UL/CE/FCC/RoHS, quindi fornisce protezione da sovraccarico/sovracorrente/sovratensione/cortocircuito/surriscaldamento riducendo notevolmente l’uso del difetto.

Oggi l’Alimentatore Surface Pro da 65W è disponibile su Amazon a soli 21 euro grazie ad uno sconto del 5% ed un ulteriore coupon del 25% da applicare al momento dell’ordine. Ma fai in fretta, l’offerta è lampo e i prodotti stanno per terminare!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.