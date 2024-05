OFFERTA LAMPO sull'Apple Watch SE: ne rimangono POCHISSIMI

L’orologio smart che tutti desiderano oggi è in svendita folle su Amazon! Si tratta dell’Apple Watch SE (2ª generazione, 2023), al momento disponibile a soli 219 euro con uno sconto del 24%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Ma fai in fretta, gli articoli a disposizione sono pochissimi!

Apple Watch SE (2ª generazione, 2023): funzionalità e modalità di utilizzo

L’Apple Watch SE (2ª generazione, 2023) è un vero e proprio top di gamma nel settore degli smartwatch.

Grazie alle sue funzionalità di ultima generazione, ti permette di stare in forma, restare in contatto, monitorare la tua salute e chiamare aiuto in caso di emergenza. In particolare, con le funzioni “Rilevamento cadute”, “Rilevamento incidenti” e “SOS emergenze” puoi chiamare soccorsi in caso di necessità, così da stare sempre tranquillo in qualsiasi momento.

Ovviamente è un compagno perfetto per l’attività sportiva in generale soprattutto grazie all’app Allenamento che ti segue in tantissimi sport, con parametri evoluti che ti danno più informazioni sulle tue performance. Inoltre, ordinando oggi stesso l’orologio, potrai usufruire di 3 mesi gratis di Apple Fitness+.

Vanta anche una impeccabile resistenza all’acqua fino a 50 metri perciò puoi utilizzarlo a mare o in piscina senza preoccupazioni, sia che tu ti stia allenando o semplicemente divertendo.

Per finire, questo modello garantisce l’utilizzo in sincronia degli altri dispositivi e servizi Apple: puoi sfruttarlo per sbloccare automaticamente il tuo Mac, per trovare i tuoi dispositivi o pagare con Apple Pay.

Oggi l’Apple Watch SE (2ª generazione, 2023) è disponibile su Amazon a soli 219 euro con uno sconto del 24%. Ma fai in fretta, gli articoli a disposizione sono pochissimi!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.