OFFERTA LIMITATA: iPhone 14 da 128GB a NIENTE per 24h su Ebay

iPhone 14 da 128GB a pochissimo per 24h? Beh, eccoti servito. Perché Ebay ti fa un regalone oggi, iPhone 15 a soli 609,99€, invece di 719,90€. Corri subito a prenderlo!

Prezzo minuscolo per 24h. Non si era mai visto prima su Ebay, uno sconto così shock del 15%. Ti conviene davvero correre sul sito ed aggiungerlo subito al carrello!

Apple iPhone 14, 128 GB, nero

Lo stanno già acquistando in tantissimo oggi, milioni di click in 24h su Ebay. Il prezzo è crollato in pochissimo tempo, corri subito a vederlo!

Apple iPhone 14 è uno smartphone iOS con caratteristiche all’avanguardia che lo rendono una scelta eccellente per ogni tipo di utilizzo. Dispone di un grande display da 6.1 pollici e di una risoluzione da 2532×1170 pixel, fra le più elevate attualmente in circolazione. Le funzionalità offerte da questo Apple iPhone 14 sono innumerevoli e al top di gamma.

A cominciare dal modulo 5G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente, passando per la connettività Wi-fi e il GPS.Fotocamera da 12 megapixel. Lo spessore di 7.8mm è veramente contenuto e rende questo Apple iPhone 14 ancora più spettacolare.

Il prezzo è minuscolo 24h, quindi ti conviene correre subito su Ebay a prenderlo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.