Offerta SCHOCK: oggi lo Spazzolino elettrico Oral-B iO lo paghi meno della metà

Rivoluziona la tua routine di igiene orale con lo spazzolino elettrico Oral-B iO 6N, un prodotto tecnologicamente avanzato che trasforma la pulizia quotidiana in un’esperienza professionale. Disponibile su Amazon a un prezzo irresistibile di 119,99 euro, grazie ad un mega sconto del 52%, questo spazzolino elettrico è progettato per garantire gengive più sane e un sorriso impeccabile.

Una tecnologia che fa la differenza

Oral-B iO 6N è sinonimo di intelligenza artificiale applicata all’igiene orale. Grazie alla sua capacità di analizzare lo stile di spazzolamento, il dispositivo fornisce feedback personalizzati per una pulizia efficace anche nelle aree più difficili da raggiungere. Inoltre, il sensore di pressione intelligente ti guida nell’applicazione della giusta intensità, proteggendo le gengive da eventuali danni.

Questo spazzolino di ultima generazione si contraddistingue per le seguenti caratteristiche:

Testina rotonda con micro-vibrazioni delicate per una rimozione della placca superiore del 100% rispetto a uno spazzolino manuale.

con micro-vibrazioni delicate per una rimozione della placca superiore del 100% rispetto a uno spazzolino manuale. Cinque modalità di pulizia selezionabili , tra cui Quotidiana, Sensibili, Protezione Gengive, Profonda e Sbiancante, per adattarsi a ogni esigenza.

, tra cui Quotidiana, Sensibili, Protezione Gengive, Profonda e Sbiancante, per adattarsi a ogni esigenza. Design silenzioso ed elegante, ideale per un uso quotidiano senza compromessi.

Un kit completo per ogni esigenza

Acquistando Oral-B iO 6N, riceverai non solo lo spazzolino ma anche due testine sostitutive, una custodia da viaggio pratica e un tubetto di dentifricio Oral-B Advanced Prevenzione Tartaro. Quest’ultimo, arricchito con microgranuli attivi, garantisce un’efficacia superiore rispetto ai dentifrici convenzionali al fluoro.

Questo spazzolino non è solo un dispositivo per la pulizia dei denti, ma un vero e proprio alleato per la salute orale. Grazie alla combinazione di tecnologie avanzate e materiali di alta qualità, rappresenta un investimento intelligente per chi desidera migliorare la propria routine quotidiana.

Oggi lo spazzolino elettrico Oral-B iO 6N è disponibile su Amazon a soli 119 euro con un mega sconto del 52%. Scopri il piacere di un sorriso più sano e brillante ogni giorno!

