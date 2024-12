Offerte di Natale: le Smart TV top di gamma in sottocosto

In vista del Natale vuoi rinnovare il tuo vecchio televisore ed acquistare un nuovo modello più all’avanguardia? Approfitta delle offerte Amazon sulle Smart TV top di gamma che oggi sono disponibili in promozione speciale quindi a prezzi davvero scontati. Approfittane il prima possibile, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Le migliori Smart TV in offerta su Amazon

Abbiamo selezionato per te le migliori Smart TV del momento che oggi puoi portare a casa a prezzi minimi grazie a sconti pazzeschi lanciati su Amazon. Ce n’è di diversi modelli per accontentare qualsiasi tipologia di esigenza, non fartele scappare!

Amazon Fire TV Serie Omni QLED

Amazon Fire TV Serie Omni QLED è appena stata lanciata su mercato e si contraddistingue per uno straordinario schermo Quantum Dot 4K. Oggi è disponibile a soli 449 euro con un mega sconto del 25%.

Panasonic Serie W70 da 50″

Panasonic Serie W70 da 50″ ha il supporto di Dolby Vision HDR e Dolby Atmos, per colori ultravividi, contrasti profondi e un suono surround coinvolgente. Oggi è disponibile a soli 368 euro con uno sconto del 40%.

Amazon Fire TV Serie 4

Amazon Fire TV Serie 4 dispone di 4K Ultra HD e HDR 10 che offrono un’immagine più nitida e vivace, con colori più brillanti. Oggi è disponibile a soli 379 euro con uno sconto del 24%.

Hisense TV 50″ 4K Ultra HD

Hisense TV 50″ 4K Ultra HD vanta una risoluzione elevatissima che consente di immergerti nei tuoi contenuti multimediali preferiti in maniera impeccabile. Oggi è disponibile a soli 369 euro con uno sconto del 10%.

Philips Smart LED TV da 32″

Philips Smart LED TV da 32″ è in grado di offrire immagini ultra nitide, colori vividi e movimenti fluidi per tutto lo streaming che vuoi. Oggi è disponibile a soli 188 euro con uno sconto del 24%.

