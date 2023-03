Offerte di Primavera Amazon: FIFA 23 per PS4 ad un prezzo ASSURDO

FIFA 23 segna la fine di un’era in quanto EA Sports ha precedentemente confermato in una lunga dichiarazione che romperà con l’organo di governo del calcio mondiale, la FIFA. Entrambe le parti hanno già firmato i documenti per il divorzio con EA Sports che diventerò “EA Sports FC“, che dovrebbe essere lanciato il prossimo anno. La FIFA, d’altra parte, ha confermato che cercherà nuovi partner. Acquistalo ora su Amazon a soli 34,28€ invece di 69,99€.

Per quanto riguarda il gameplay invece, la tecnologia Hypermotion, introdotta in FIFA 21, continua a garantire che ogni singola partita in FIFA 23 sembri più reale e coinvolgente possibile.

La grafica ha un bell’aspetto, i cambiamenti sono leggermente migliorati rispetto allo scorso anno con modelli di giocatori più reali e animazioni più vere, e per artisti del calibro di Vinicius Jr e altri ci sono anche nuovi elementi estetici, come nuovi stadi, squadre e ritorna anche il pacchetto di trasmissione della Serie A italiana per immergerti ancora di più nell’esperienza calcistica.

I calci piazzati finalmente sono cambiati: ed è sicuro dire che EA li ha finalmente riorganizzati al meglio. Sono finiti i tempi delle sciabolate e dell’impossibilità di controllare il mirino durante la fase di tiro, quindi è diventato notevolmente più soddisfacente segnare e tirare.

Anche i calci d’angolo ora offrono un cursore da posizionare in area di rigore, personalizzazione che è possibile anche per i calci di punizione. Inoltre la fisica dell’impatto rende i singoli arti dei giocatori più naturali e influisce sul risultato quando i difensori bloccano la palla in FIFA 23.

Le deviazioni e i blocchi di braccia, gambe, mani e persino dita di difensori e portieri ora sono più realistici, in quanto assorbono la potenza del tiro per influenzare il percorso della palla e creare effetti visivamente più autentici. La nuova fisica della rete reagisce anche al movimento dei giocatori, rispondendo ai singoli arti e creando interazioni più naturali con la rete mentre i giocatori corrono, scivolano o cadono in porta. Approfitta ora dello sconto del 51% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

