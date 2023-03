Offerte di Primavera Amazon: la tua TV diventa SMART con i Fire TV scontati

Le Offerte di Primavera sono arrivate e Amazon ha deciso di tornare a proporre in sconto in occasione dell’evento tutti i dispositivi più venduti della serie Fire TV, fondamentali per trasformare un qualsiasi televisore con ingresso HDMI in una vera e propria smart TV con accesso a tutti i principali servizi di streaming disponibili nel nostro Paese, da Netflix ad Amazon Prime Video, passando per YouTube, Apple TV+, DAZN, Plex, TimVision, Switch e molto altro ancora.

La tua TV diventa SMART con i Fire TV

I televisori non smart, che non possono collegarsi ad internet, rappresentano quindi una parte importante degli apparecchi presenti nel nostro Paese. Se si possiede un televisore di vecchia generazione ma non si vuole rinunciare all’intrattenimento domestico fruibile in streaming, i dispositivi Fire TV di Amazon arrivano in soccorso, rendendo smart anche i televisori più datati.

Fire TV Stick Lite

Il capostipite della gamma. Grazie a device come Fire TV Stick Lite (29€), infatti, l’età del televisore non costituisce più un ostacolo all’accesso alle librerie multimediali e ai portali di streaming, e chi non ha una smart TV ma vuole comunque godersi film e serie preferite non deve sostituire il vecchio apparecchio.

Fire TV Stick – Sconto 22%

La televisione è uno dei più grandi fenomeni di massa della nostra epoca: ha accompagnato e diffuso importanti cambiamenti negli stili di vita e nei consumi delle famiglie in Italia, dagli anni cinquanta ai nostri giorni. Pensa, ancora adesso nel nostro Pese esistono milioni di televisori che sono ormai dei veri e proprio oggetti d’antiquariato. Eppure, grazie a device come Fire TV Stick (34€), l’età di un televisore oggi non costituisce più un ostacolo all’accesso alle librerie multimediali e ai portali di streaming, e chi non ha una smart TV ma vuole comunque godersi film e serie preferite non deve sostituire il vecchio apparecchio.

Fire TV Stick 4K – Sconto 43%

Se sei un appassionato di cinema e serie TV, non puoi lascarti sfuggire l’occasione di oggi su Amazon, dove trovi il potentissimo Fire TV Stick 4K a soli 39€, invece che 69,99€. Tutta la smart TV che vuoi, un sacco di funzioni e divertimento per tutta la famiglia, a un prezzo assurdo. Spedizioni gratis e veloci con Prime. Con il supporto per i principali formati HDR, Dolby Vision e Dolby Atmos Audio, puoi accedere ai contenuti più recenti in 4K. E grazie al suo processore estremamente rapido, Fire TV Stick 4K ti permette di vivere la bellezza di film e serie TV in 4K Ultra HD sulla tua TV.

Fire TV Stick 4K Max – Sconto 40%

Con il supporto per il Wi-Fi 6 e i principali formati HDR, Dolby Vision e Dolby Atmos Audio, Fire TV Stick 4K Max ti fa accedere ai contenuti più recenti in 4K. E grazie al suo processore estremamente rapido, ti permette di vivere la bellezza di film e serie TV in 4K Ultra HD sulla tua TV. Se sei un appassionato non puoi lascarti sfuggire l’occasione di oggi su Amazon, dove trovi il potentissimo Fire TV Stick 4K MAX con telecomando vocale Alexa a soli 44€. Tutta la smart TV che vuoi, un sacco di funzioni e divertimento per tutta la famiglia, a un prezzo assurdo, con un risparmio di ben 25 euro. Spedizioni gratis e veloci con Prime.

Fire TV Cube – Sconto 13%

La terza generazione di Fire TV Cube è il miglior lettore multimediale per lo streaming di Amazon, con controllo vocale tramite Alexa, Wi-Fi 6E e 4K Ultra HD. Le immagini e l’audio prendono vita grazie alla risoluzione 4K, alle tecnologie Dolby Vision, HDR e all’audio Dolby Atmos. Il processore potenziato aumenta la velocità di avvio delle app, rendendo l’esperienza con Fire TV la più fluida e scorrevole di sempre. Questo nuovo gioiellino può essere tuo su Amazon con appena 139€, con le spedizioni sicure, rapide e gratuite dei servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.