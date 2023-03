Offerte di Primavera Amazon: Monitor Itek GGF da 24,5 pollici FHD ad un prezzo FOLLE

I nuovi monitor itek GGF sono dotati di schermi piatti ad alte prestazioni, nati per soddisfare le esigenze dei giocatori più hardcore grazie ad una frequenza di aggiornamento che può arrivare fino a 280 Hz. Acquistalo ora su Amazon a soli 222,89€ invece di 277,64€.

Il monitor GGF 24.5″ FHD è dotato del nuovo pannello LED tecnologia FAST IPS frameless su tre lati, ha una lunghezza di 24.5” con risoluzione Full HD 16:9 (1920×1080), un tempo di risposta di 1ms G2G e il refresh rate a 280 Hz. Ovviamente è dotato della tecnologia Low Blue Light che riduce la quantità di frequenze blu per un miglior benessere degli occhi. Confermata la compatibilità con HDR, Freesync e GSync (Adaptive Sync). Non mancano gli altoparlanti audio integrati, la predisposizione Kensington e il cavo Display Port, di cui sono presenti due ingressi, oltre che per HDMI. Ultimo ma non meno importante, è integrato lo stand HAS che permette di regolare l’altezza e l’angolo di rotazione, che ti permette di posizionarlo anche verticalmente. Favoloso l’effetto delle luci RGB sul retro della cover, molto elegante.

Lo schermo da 27” è dotato di pannello LED Quad HD TN 16:9 (2560×1440) frameless sui 3 lati, tempo di risposta di 1ms (0.4ms MPRT) e refresh rate 240Hz. Ci sono due ingressi HDMI e due ingressi DP (un cavo Display Port incluso nella confezione). Anche qui abbiamo integrato le tecnologie HDR, FreeSync e GSync, oltre alla Low Blue Light, oltre alla predisposizione Kensington. Gli altoparlanti audio sono integrati. La parte posteriore del monitor mostra un affascinante effetto di luce LED con il logo proiettato orizzontalmente sulla parete. Acquistalo ora su Amazon grazie allo sconto del 20%, e abbonati a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.

