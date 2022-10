Offerte esclusive Prime: chiavette e hard disk in offerta speciale

Ritornano gli Amazon Prime Day con tante offerte e sconti su tutte le categorie di prodotti selezionati: in questo articolo sarà proposta una lista di tutte le chiavette USB e Hard Disk in offerta sulla piattaforma proposte sulla piattaforma al prezzo più basso. Ecco tutti i prodotti che possono essere acquistati al momento:

USB Samsung Fit Plus da 128 GB



L’USB Samsung FIT Plus è una delle migliori unità flash USB sul mercato al momento. Per chiunque cerchi velocità e prestazioni, è un’opzione a basso costo che dovrebbe funzionare bene. Tuttavia, le unità flash non sono sicuramente buone opzioni per applicazioni più robuste, quindi scegli uno degli Hard Disk in offerta se hai bisogno di qualcosa in grado di gestire carichi di lavoro più intensi.

USB Samsung Bar Plus da 256 GB



La chiavetta USB portatile Samsung BAR Plus USB 3.1 si è aggiornata: ha un bellissimo nuovo design ed è disponibile in diverse opzioni di colore. La chiavetta è ancora in grado di resistere alla concorrenza, ma ora ha capacità fino a 256 GB e viene fornita con una garanzia di 5 anni e può essere acquistata ad un prezzo molto interessante.

USB SanDisk Ultra Fit da 512 GB



Se desideri una delle unità flash più sottili su cui puoi mettere le mani, non puoi sbagliare con la SanDisk Ultra Fit. È disponibile in un sacco di capacità diverse ed è super conveniente. SanDisk è anche uno dei marchi più riconosciuti nell’archiviazione per un motivo.

USB SanDisk iXpand Go da 128 GB



Per chi ha sistemi legacy o esigenze di archiviazione legacy, l’USB SandDisk iXpand Flash Drive Go è la scelta migliore. Ma per chi ha ambienti misti di hardware e servizi cloud più recenti, l’unità potrebbe non essere il miglior investimento. La chiavetta attualmente supporta iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPad Air, iPad mini, iPad mini 4, iPad Pro, iPad con display Retina, iPod di 5a generazione e versioni successive.

USB SanDisk Ultra Dual Drive Go da 512 GB



L’USB SanDisk Ultra Dual Drive è un accessorio semplice ma utile per chiunque possieda uno smartphone Android e/o un laptop. Anche se non possiedi un laptop o un PC, non puoi mai sapere quando avere un’unità portatile collegabile allo smartphone ti tornerà utile. Dopotutto, gli smartphone sono i PC di oggi.

Tieni presente che il tuo smartphone deve disporre del supporto USB-OTG (USB-On-The-Go) per poterla utilizzare. Pertanto, è necessario controllare la documentazione del telefono per vedere se è presente questa funzione.

WD Elements Portable da 5TB

Il WD My Passport è uno dei migliori dispositivi portatili per l’archiviazione in offerta ora su Amazon. Le sue prestazioni sono alla pari con la concorrenza; inoltre la crittografia hardware integrata e le utilità in bundle ne migliorano l’usabilità.

SSD SanDisk da 500GB



SanDisk ha progettato l’Extreme 500 per sostituire la funzionalità di un disco rigido portatile fornendo velocità di trasferimento avanzate. L’Extreme 500 è destinato a fotografi e operatori video che necessitano di un’unità portatile veloce in grado di tollerare un uso intenso e di sopportare più danni fisici rispetto a un tipico HDD. Injoltre ha una velocità di trasferimento massima segnalata di 430 MB/s in lettura.

Seagate Portable Drive da 4 TB (Amazon Special Edition)



La linea di unità esterne di Seagate è la prima unità SMR portatile della società. Questo modello include tutte le funzionalità più recenti della loro linea Backup Plus, in particolare la compatibilità dell’app Lyve, l’accesso gratuito a OneDrive e le funzionalità di backup dei social media. Questa unità portatile viene fornita anche con un driver NTFS per Mac, che consente agli utenti di spostarsi tra i sistemi Mac e PC senza dover riformattare il PC.

Approfitta ora degli sconti incredibili grazie ai Prime Day di Amazon, e ricordati di abbonarti al servizio Prime per richiedere la spedizione gratuita dei prodotti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.