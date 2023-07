Offerte ESCLUSIVE Prime Day: un primo ASSAGGIO delle migliori occasioni su Amazon

I Prime Day sono alle porte e Amazon ci ha sorpreso con una selezione incredibile di offerte esclusive. Sia che tu stia cercando elettronica, accessori per la casa smart o gadget tech, c’è qualcosa per tutti i gusti e le esigenze. Ecco un primo assaggio delle promozioni da non perdere.

Ring Intercom

Sei alla ricerca di un modo per rendere il tuo citofono tradizionale più intelligente e pratico? Amazon ha la soluzione ideale per te: Ring Intercom. Questo innovativo dispositivo ti permette di trasformare il tuo citofono in un sistema smart, offrendoti un controllo completo direttamente dal tuo smartphone e una gestione semplice ed efficiente degli accessi.

Oggi, se sei un cliente Prime, Amazon te lo regala a soli 47€ comprese le spese di spedizione. Proprio così, questo gioiello di tecnologia ti costa il 63% in meno sul prezzo di listino, grazie all’accesso anticipato alle offerte Prime Day.

Ring Intercom + Echo Dot (5ª generazione)

La coppia Ring Intercom ed Echo Dot (5ª gen.) di Amazon è una soluzione innovativa per rendere smart il tuo citofono esistente. Con questi dispositivi, puoi infatti gestire le visite e comunicare con i tuoi ospiti in modo semplice e conveniente. Questa combo è davvero magnifica e ti permette dunque di avere subito pronto tutto ciò che ti serve per il tuo videocitofono a un prezzo assurdo, ovverosia appena 51€ con lo sconto del 73% e con tanto di spedizioni veloci, sicure e gratuite via Prime.

Tablet YOTOPT 10”

Grazie alla portabilità e alla mobilità in ambito lavoro e studio i tablet sono ormai diventati una presenza stabile nelle famiglie italiane. Considerando poi che sono anche comodissimi per godersi cinema, spettacoli in streaming e letture rilassanti, si capisce perché tutti ne vogliano almeno uno: con appena 79€ puoi infatti portarti a casa questo interessante dispositivo, con le spedizioni veloci e gratuite garantite da Prime.

iPhone 14 5G – 128GB

L’ambitissimo iPhone 14 è in offerta su Amazon. E parliamo di un’offerta davvero vantaggiosa, considerando che con 799€ porti a casa l’ultimo gioiellino della gamma di Melafonini targati Apple ,con le spese di spedizione incluse. L’iPhone 14 ha un design sofisticato, valorizzato da questa colorazione Mezzanotte del modello che vi segnaliamo, tanta potenza e un comparto fotocamere top, con in più una serie di funzioni rivoluzionarie per la sicurezza.

Mouse verticale ricaricabile Trust Bayo

Il Trust Bayo è un mouse verticale ricaricabile ergonomico progettato per ridurre la tensione del braccio e del polso durante l’uso prolungato del computer. Questo dispositivo è progettato con una forma che favorisce una posizione naturale della mano e del polso, riducendo lo stress e la fatica muscolare. Una delle caratteristiche più apprezzate di questo mouse è la sua ricaricabilità. E oggi puoi acquistare questo autentico gioiellino a metà del suo prezzo originale di listino, ovverosia appena 19€, e con le spese di spedizione gratuite.

Cavo USB Type-C di IZHOI

Il cavo USB Type-C di IZHOI è progettato per offrire una ricarica rapida e un’efficienza ottimale durante l’uso del tuo dispositivo. Dotato di un connettore USB Type-C a 90 gradi, questo cavo offre una soluzione pratica per evitare ingombri e facilitare l’utilizzo del tuo smartphone o tablet. La sua struttura resistente previene danni e rotture durante l’utilizzo quotidiano, offrendo una connessione stabile e sicura. Questo utilissimo cavo su Amazon ti costa poco più di 2€ grazie al coupon del 50% che si attiva in automatico sulla pagina del prodotto.

Hard disk Western Digital da 2TB

Errore di prezzo per questo hard disk? Chi lo sa: di certo questo super performante disco rigido esterno portatile da 2TB di WD lo trovi al momento quasi a meno di metà prezzo su Amazon seguendo questo link. Con appena 64€, infatti, è a casa tua, con le spedizioni rapide e gratuite. Risparmi ben 60€ circa (-41%) e hai perfino le spese di spedizione incluse nel prezzo.

SoundPEATS Free 2 Classic

Le SoundPEATS Free 2 Classic sono cuffie Bluetooth 5.1 di alta qualità progettate per offrire un’esperienza di ascolto eccezionale. Con la loro connettività wireless stabile e affidabile, queste cuffie ti permettono di goderti la musica e le chiamate senza fili, in totale libertà di movimento. E oggi puoi portartele a casa spendendo solo 20€ grazie al mega sconto Amazon di ben il 48% e le spese di spedizioni gratuite via Prime.

Cuffia da Gaming tech

Queste cuffie da gaming sono progettate appositamente per dispositivi di gioco: PS4, PS4 Pro, PS5, Xbox one, Xbox one S, Xbox one X, Nintendo Swith e audio compatibile con dispositivi da 3,5 mm come PC, MAC e laptop Connettore. Le cuffie offriranno l’esperienza più realistica possibile, complice tra le altre cose la presenza di altoparlanti con driver al neodimio da 40 mm di alta qualità e dei più recenti chip ad alta precisione.

Piccola powerbank, grande energia

Oggi su Amazon c’è un eccellente powerbank al prezzo affare di 12€, per risolvere tutti i tuoi problemi di ricarica quando sei in giro. Funziona con tutti i dispositivi, indipendentemente dalle loro dimensioni. In più le spedizioni sono rapide e gratuite.

Questi sono solo alcuni esempi delle promozioni esclusive che troverai durante i prossimi giorni per i Prime Day. Ricorda di controllare regolarmente il sito di Amazon per scoprire tutte le offerte del momento e non perderti l’opportunità di fare acquisti convenienti su una vasta gamma di prodotti.

